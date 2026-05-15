Россия готовит новые атаки по Украине: хотят ударить по "центрам принятия решений", – Зеленский

Владимир Зеленский 15 мая предупредил о подготовке врага к новым атакам по Украине. По словам украинского лидера, оккупанты хотят ударить по "центрам принятия решений".

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

Какие планы у России относительно новых ударов по Украине?

Президент Украины рассказал, что специалисты ГУР МО получили документы, свидетельствующие о подготовке россиянами новых ракетно-дронных ударов по Украине. В частности, эти бумаги указывают, что оккупанты хотят ударить по "центрам принятия решений".

Среди них, в частности, почти два десятка политических центров, военные пункты. Конечно, мы приняли к сведению эту информацию,

– объяснил Зеленский.



Документ, который получило ГУР, относительно планов России ударить по "центрам принятия решений" в Украине / Фото из телеграм-канала Владимира Зеленского

В то же время украинский лидер отметил специально для российского руководства, что Украина все же не Россия.

"В отличие от страны-агрессора, где есть четкий автор этой войны и его многолетнее окружение, которое обеспечивает его оторванность от реалий, источником защиты Украины является готовность украинского народа сражаться за свою независимость и свое собственное самостоятельное государство", – подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский отметил, что украинцы заслуживают свой суверенитет так же, как и любая другая нация.

Народ невозможно победить. России надо заканчивать свою войну и договариваться о достойном мире, а не искать, чем еще запугать Украину. Спасибо всем, кто помогает! Слава Украине!

– резюмировал президент.