Офицер ВСУ, политолог Тарас Березовец рассказал 24 Каналу, что россияне могут устроить накануне или во время Саммита мира, в частности, провокации. В общем от Владимира Путина можно ожидать чего угодно.

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Будут попытки

Россияне уже устраивают провокации, в частности, имеющие цель сорвать проведение Олимпийских игр, которые откроются 26 июля во Франции.

Они могут организовать также теракты – как во время Олимпиады, так и чемпионата Европы по футболу в Германии, который откроется 14 июня,

– подчеркнул он.

Об этом свидетельствует, по словам Березовца, то, что 22 мая был задержан 18-летний чеченец, который приехал со своей семьей во Францию лишь в 2023 году, и он якобы уже готовил теракты на объектах Олимпийских игр, в частности, на футбольном стадионе в городе Сент-Этьен.

Трудно представить, что 18-летний парень из России способен организовать подобный террористический акт, который требует серьезной подготовки. В то же время организатором вполне могли быть российские спецслужбы, которые давно работают с гражданами России, под тем или иным предлогом выезжающими за границу, чтобы там осуществлять террористическую деятельность,

– отметил он.

Кроме того, правоохранители Франции также задержали трех граждан Молдовы, которые наносили провокационные граффити в Париже. Они оставляли изображения гроба и надписи "солдаты Франции в Украине". Мол, этим закончится для французских военных отправка в Украину.

Обратите внимание! Президент Франции Эммануэль Макрон отмечал возможность отправки западных войск в Украину. Однако дискуссии по этому поводу продолжаются. В то же время Макрон заявил о том, что Франция должна подготовить "4500 украинских солдат, снарядить их, научить их защищать свою землю и сформировать "французскую бригаду".



"Уже появилась информация, что за этим, вероятно, стоят представители российских спецслужб, а именно ГРУ. Поэтому следует готовиться к тому, что будут попытки подобных провокаций и террористических актов во Франции и Германии", – подчеркнул Тарас Березовец.

Делать выводы преждевременно

Кроме того, 7 июня было совершено нападение на премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Известно, что власти страны уже взяли под стражу 39-летнего поляка, которого подозревают в нападении. Якобы, он совершил это преступление в состоянии наркотического опьянения.

Сейчас, по словам Березовца, это выглядит как отдельная, нескоординированная атака, за которой не стоят какие-то группы. Однако делать такие выводы пока преждевременно. К тому же нападений на европейских политиков таких как это, а также на премьера Словакии Роберта Фицо, не было около 30 лет.

"Это должно вызывать беспокойство и Украины, и наших союзников, потому что здесь совпадают несколько факторов: деятельность российских спецслужб, исламистских террористических группировок, а также ксенофобских групп, которые начинают вести себя более дерзко", – отметил политолог.

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