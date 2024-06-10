Офіцер ЗСУ, політолог Тарас Березовець розповів 24 Каналу, що росіяни можуть влаштувати напередодні або під час Саміту миру, зокрема, провокації. Загалом від Владіміра Путіна можна очікувати будь-чого.
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Будуть спроби
Росіяни вже проводять провокації, що зокрема мають на меті зірвати проведення Олімпійських ігор, які відкриються 26 липня у Франції.
Вони можуть організувати також теракти – як під час Олімпіади, так і чемпіонату Європи з футболу в Німеччині, який відкриється 14 червня,
– наголосив він.
Про це свідчить, за словами Березовця, те, що 22 травня було затримано 18-річного чеченця, який приїхав зі своєю сім'єю до Франції лише у 2023 році, і він нібито вже готував теракти на об'єктах Олімпійських ігор, зокрема, на футбольному стадіоні в місті Сент-Етьєн.
Важко уявити, що 18-річний хлопець з Росії здатен організувати подібний терористичний акт, який вимагає серйозного підготування. Водночас організатором цілком могли бути російські спецслужби, які давно працюють з громадянами Росії, що під тим чи іншим приводом виїжджають за кордон, щоб там здійснювати терористичну діяльність,
– зауважив він.
Крім того, правоохоронці Франції також затримали трьох громадян Молдови, які наносили провокативні графіті в Парижі. Вони залишали зображення труни та написи "солдати Франції в Україні". Мовляв, цим закінчиться для французьких військових відправлення в Україну.
"Вже з'явилась інформація, що за цим, імовірно, стоять представники російських спецслужб, а саме ГРУ. Тому слід готуватись до того, що будуть спроби подібних провокацій та терористичних актів у Франції та Німеччині", – підкреслив Тарас Березовець.
Робити висновки передчасно
Крім того, 7 червня був здійснений напад на прем'єр-міністрку Данії Метте Фредеріксен. Відомо, що влада країни вже взяла під варту 39-річного поляка, якого підозрюють у нападі. Нібито, він вчинив цей злочин у стані наркотичного сп'яніння.
Наразі, за словами Березовця, це виглядає як окрема, нескоординована атака, за якою не стоять жодні групи. Проте робити такі висновки наразі передчасно. До того ж нападів на європейських політиків таких як цей, а також на прем'єра Словаччини Роберта Фіцо, не було близько 30 років.
"Це має викликати занепокоєння і України, і наших союзників, тому що тут збігаються декілька чинників: діяльність російських спецслужб, ісламістських терористичних угруповань, а також ксенофобських груп, які починають поводиться зухваліше", – зазначив політолог.
Що відомо про Саміт миру у Швейцарії
- Захід пройде 15 та 16 червня, і президент Франції підтвердив, що візьме участь у його роботі. Також Макрон анонсував свій візит до України.
- Президент США Джозеф Байден не зможе бути присутні на заході в Швейцарії через його участь у зборі коштів у Голлівуді на президентську виборчу кампанію. Замість нього керівництво США на Саміті миру представлятимуть віцепрезидентка Камала Гарріс і радник з національної безпеки Джейк Салліван.
- Крім того, на Саміті миру буде присутня Угорщина. Очільник угорського МЗС Петер Сійярто наголосив, що причиною участі Будапешту в заході є те, що країна перебуває "на боці миру". Саме тому вона бере участь "у всіх заходах, де мир стоїть на порядку денному".