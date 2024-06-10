Офіцер ЗСУ, політолог Тарас Березовець розповів 24 Каналу, що росіяни можуть влаштувати напередодні або під час Саміту миру, зокрема, провокації. Загалом від Владіміра Путіна можна очікувати будь-чого.

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Будуть спроби

Росіяни вже проводять провокації, що зокрема мають на меті зірвати проведення Олімпійських ігор, які відкриються 26 липня у Франції.

Вони можуть організувати також теракти – як під час Олімпіади, так і чемпіонату Європи з футболу в Німеччині, який відкриється 14 червня,

– наголосив він.

Про це свідчить, за словами Березовця, те, що 22 травня було затримано 18-річного чеченця, який приїхав зі своєю сім'єю до Франції лише у 2023 році, і він нібито вже готував теракти на об'єктах Олімпійських ігор, зокрема, на футбольному стадіоні в місті Сент-Етьєн.

Важко уявити, що 18-річний хлопець з Росії здатен організувати подібний терористичний акт, який вимагає серйозного підготування. Водночас організатором цілком могли бути російські спецслужби, які давно працюють з громадянами Росії, що під тим чи іншим приводом виїжджають за кордон, щоб там здійснювати терористичну діяльність,

– зауважив він.

Крім того, правоохоронці Франції також затримали трьох громадян Молдови, які наносили провокативні графіті в Парижі. Вони залишали зображення труни та написи "солдати Франції в Україні". Мовляв, цим закінчиться для французьких військових відправлення в Україну.

Зверніть увагу! Президент Франції Еммануель Макрон наголошував на можливості відправки західних військ в Україну. Проте дискусії з цього приводу тривають. Водночас Макрон заявив про те, що Франція має підготувати "4500 українських солдатів, спорядити їх, навчити їх захищати свою землю та сформувати "французьку бригаду".



"Вже з'явилась інформація, що за цим, імовірно, стоять представники російських спецслужб, а саме ГРУ. Тому слід готуватись до того, що будуть спроби подібних провокацій та терористичних актів у Франції та Німеччині", – підкреслив Тарас Березовець.

Робити висновки передчасно

Крім того, 7 червня був здійснений напад на прем'єр-міністрку Данії Метте Фредеріксен. Відомо, що влада країни вже взяла під варту 39-річного поляка, якого підозрюють у нападі. Нібито, він вчинив цей злочин у стані наркотичного сп'яніння.

Наразі, за словами Березовця, це виглядає як окрема, нескоординована атака, за якою не стоять жодні групи. Проте робити такі висновки наразі передчасно. До того ж нападів на європейських політиків таких як цей, а також на прем'єра Словаччини Роберта Фіцо, не було близько 30 років.

"Це має викликати занепокоєння і України, і наших союзників, тому що тут збігаються декілька чинників: діяльність російських спецслужб, ісламістських терористичних угруповань, а також ксенофобських груп, які починають поводиться зухваліше", – зазначив політолог.

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