Россия готовит провокации "под чужим флагом" против стран НАТО, – Коваленко

Страна-агрессорка планирует диверсии против стран-членов Альясну. За эти операции будет отвечать российская разведка.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

Что известно о российских намерениях?

Андрей Коваленко заявил, что Россия готовит провокации "под чужим флагом" против членов Североатлантического альянса. По его словам, враг может использовать дроны, замаскированные под украинские.

Страна-агрессорка применит их для нападения на страны Балтии. Еще одним вариантом развития событий может стать провокация против Польши. Одной из целей таких операций есть подрыв доверия к Украине.

За эти операции отвечает ГРУ (генеральное управление разведки – 24 Канал), а также к их осуществлению может быть присоединена СВР (служба внешней разведки – 24 Канал),

– подчеркнул Коваленко.

Одной из целей таких операций – подрыв доверия к Украине.