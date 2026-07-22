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24 Канал Новости Украины Россия готовит провокации под чужим флагом против стран НАТО, – Коваленко
22 июля, 11:30
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Обновлено - 11:55, 22 июля

Россия готовит провокации "под чужим флагом" против стран НАТО, – Коваленко

Даниил Жоров

Страна-агрессорка планирует диверсии против стран-членов Альясну. За эти операции будет отвечать российская разведка.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко. 

Что известно о российских намерениях?

Андрей Коваленко заявил, что Россия готовит провокации "под чужим флагом" против членов Североатлантического альянса. По его словам, враг может использовать дроны, замаскированные под украинские. 

Страна-агрессорка применит их для нападения на страны Балтии. Еще одним вариантом развития событий может стать провокация против Польши. Одной из целей таких операций есть подрыв доверия к Украине. 

За эти операции отвечает ГРУ (генеральное управление разведки – 24 Канал), а также к их осуществлению может быть присоединена СВР (служба внешней разведки – 24 Канал), 
– подчеркнул Коваленко. 

Одной из целей таких операций – подрыв доверия к Украине. 

 

Связанные темы:

СНБО Русские диверсии НАТО
Андрей Коваленко