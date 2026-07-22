Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

Що відомо про російські наміри?

Андрій Коваленко заявив, що Росія готує провокації "під чужим прапором" проти членів Північноатлантичного альянсу. За його словами, ворог може використати дрони, замасковані під українські.

Країна-агресорка застосуватиме їх для нападу на країни Балтії. Ще одним варіантом розвитку подій може бути провокація проти Польщі.

За ці операції відповідає ГРУ (генеральне управління розвідки – 24 Канал), а також до їх здійснення може бути долучена СЗР (служба зовнішньої розвідки – 24 Канал),

– наголосив Коваленко.

Однією з цілей таких операцій є підрив довіри до України.