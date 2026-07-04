Об этом 24 Каналу сообщили представители украинских спецслужб.

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Что планируют российские спецслужбы?

От эстонских партнеров Украина получила информацию, что в ночь на 5 июля Россия планирует обнародовать "документы" о событиях Второй мировой войны.

В частности, они будут касаться Волынской трагедии – таким образом враг стремится подорвать украинско-польские отношения.

По оценке партнеров, российские СМИ уже готовы начать информационную кампанию.

Важно! Документы могут содержать как правдивые свидетельства о событиях, так и вымышленные, ведь россияне активно пытаются усилить разлад между странами.

Планы врага также прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. Он отметил, что директор ФСБ Александр Бортников сейчас лично отвечает за российские информационные операции, направленные на раскол между Польшей и Украиной.

К слову, ранее бывший офицер Службы военной контрразведки Польши с позывным "Кафир" также заявлял, что Россия десятилетиями готовила почву для того, чтобы натравить украинцев и поляков друг на друга.

По его словам, еще задолго до полномасштабного вторжения российские спецслужбы изучали общественные настроения в Польше и подготовили каналы для распространения выгодных Кремлю нарративов. После 2022 года эти сети активизировались, используя болезненные темы – Волынскую трагедию, УПА, украинских беженцев.