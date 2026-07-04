Про це 24 Каналу повідомили представники українських спецслужб.

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Що планують російські спецслужби?

Від естонських партнерів Україна отримала інформацію, що в ніч на 5 липня Росія планує оприлюднити "документи" щодо подій Другої світової війни.

Зокрема, вони стосуватимуться Волинської трагедії – у такий спосіб ворог прагне підірвати українсько-польські відносини.

За оцінкою партнерів, російські ЗМІ вже готові розпочати інформаційну кампанію.

Важливо! Документи можуть містити як правдиві свідчення про події, так і вигадані, адже росіяни активно намагаються посилити розбрат між країнами.

Плани ворога також прокоментував керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Він зазначив, що директор ФСБ Олександр Бортников зараз особисто відповідає за російські інформаційні операції, які націлені на розкол між Польщею та Україною.

До слова, раніше колишній офіцер Служби військової контррозвідки Польщі з позивним "Кафір" також заявляв, що Росія десятиліттями готувала ґрунт для того, щоб посварити українців і поляків.

За його словами, ще задовго до повномасштабного вторгнення російські спецслужби вивчали суспільні настрої в Польщі та підготували канали для поширення вигідних Кремлю наративів. Після 2022 року ці мережі активізувалися з використанням болючих тем – Волинської трагедії, УПА, українських біженців.