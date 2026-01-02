Кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами, – СВР

Россия продолжает пытаться сорвать мирные переговоры при посредничестве Соединенных Штатов Америки. На фоне этого страна-агрессор может готовить масштабную провокацию с человеческими жертвами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Смотрите также "Россия может ударить по резиденции Зеленского": Лукашенко разразился угрозами

Какую провокацию задумала Россия, чтобы сорвать мирный процесс?

В СВР отметили, что спецоперация, которую сейчас проводит Кремль, чтобы сорвать мирный процесс, имеет комплексный характер.

Так, после информационной кампании с так называемой "атаки на резиденцию Путина в Валдае" разведка фиксирует распространение Кремлем новых сфальсифицированных информационных поводов, чтобы подготовить российскую и зарубежную аудиторию к дальнейшей эскалации.

С высокой вероятностью прогнозируем переход от манипулятивного воздействия к вооруженной провокации спецслужб России со значительными человеческими жертвами. Ожидаемое время – накануне или в ходе празднования Рождества по юлианскому календарю,

– подчеркнули в СВР.

Справочно! Речь идет о 6 и 7 января, именно на эти даты по юлианскому календарю приходится Святвечер и Рождество.

По данным разведки, местом провокации оккупанты могут выбрать культовое сооружение или другой объект с высоким символическим весом как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины.

"Для фальсификации доказательств причастности Украины планируется использовать обломки ударных БПЛА западного производства, которые будут доставлены к месту провокации с линии боевого соприкосновения", – предупредили разведчики.

В Службе внешней разведки отметили, что эксплуатация страха и совершение террористических актов с человеческими жертвами под "чужим флагом" полностью соответствует стилю работы российских спецслужб.

Режим Путина неоднократно применял эту тактику внутри России, а сейчас эта же модель экспортируется наружу, что косвенно подтверждается публичными заявлениями высших должностных лиц России,

– резюмировали в разведке.

Поверили ли в США заявлениям Кремля об “атаке на резиденцию” Путина?