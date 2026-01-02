Кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами, – СВР
- Служба внешней разведки Украины сообщила, что Кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами, чтобы сорвать мирный процесс.
- Разведка прогнозирует, что провокация может произойти во время празднования Рождества по юлианскому календарю и будет включать фальсификацию доказательств причастности Украины.
Россия продолжает пытаться сорвать мирные переговоры при посредничестве Соединенных Штатов Америки. На фоне этого страна-агрессор может готовить масштабную провокацию с человеческими жертвами.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Какую провокацию задумала Россия, чтобы сорвать мирный процесс?
В СВР отметили, что спецоперация, которую сейчас проводит Кремль, чтобы сорвать мирный процесс, имеет комплексный характер.
Так, после информационной кампании с так называемой "атаки на резиденцию Путина в Валдае" разведка фиксирует распространение Кремлем новых сфальсифицированных информационных поводов, чтобы подготовить российскую и зарубежную аудиторию к дальнейшей эскалации.
С высокой вероятностью прогнозируем переход от манипулятивного воздействия к вооруженной провокации спецслужб России со значительными человеческими жертвами. Ожидаемое время – накануне или в ходе празднования Рождества по юлианскому календарю,
– подчеркнули в СВР.
Справочно! Речь идет о 6 и 7 января, именно на эти даты по юлианскому календарю приходится Святвечер и Рождество.
По данным разведки, местом провокации оккупанты могут выбрать культовое сооружение или другой объект с высоким символическим весом как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины.
"Для фальсификации доказательств причастности Украины планируется использовать обломки ударных БПЛА западного производства, которые будут доставлены к месту провокации с линии боевого соприкосновения", – предупредили разведчики.
В Службе внешней разведки отметили, что эксплуатация страха и совершение террористических актов с человеческими жертвами под "чужим флагом" полностью соответствует стилю работы российских спецслужб.
Режим Путина неоднократно применял эту тактику внутри России, а сейчас эта же модель экспортируется наружу, что косвенно подтверждается публичными заявлениями высших должностных лиц России,
– резюмировали в разведке.
Поверили ли в США заявлениям Кремля об “атаке на резиденцию” Путина?
В ЦРУ 1 января заявили, что Украина не нападала на резиденцию Владимира Путина в Валдае. Зато целью атаки, вероятно, была военная цель в том же районе, по которой ранее уже били украинские военные.
Днем ранее президент США Дональд Трамп репостнул статью, которая утверждает, что атака на резиденцию Путина на Валдае была выдумкой Кремля. В самом материале журналисты развенчали российскую пропаганду и призвали президента США к усилению давления на Москву.
Однако даже после этого Россия пытается убедить США в "атаке" на резиденцию Путина. Так, начальник ГРУ Игорь Костюков передал Штатам якобы "доказательства этого обстрела".