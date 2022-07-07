россия готовит новую провокацию на Совбезе ООН для дискредитации Украины

Истерия со стороны россии распространяется стремительными темпами. В Кремле уже ищут любые возможности дискредитировать Украину. Для этого уже даже готовится свежая провокация на Совбезе ООН.

Об этом рассказал постпред Украины в ООН Сергей Кислица. Он посвятил будущему выпаду россии пост в своем твиттере.

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Россияне хотят поговорить о "неонацизме" в Украине

Ради этого представители России планируют в ООН созвать встречу Совбеза. Естественно, она будет неформальной. Но суть не в этом, а в месседжах, которые оккупанты пытаются донести до цивилизованного мира. Мол, в Украине преуспевает "неонацизм".

Сама встреча запланирована на 11 июля в Нью-Йорке. Она получила название "Неонацизм и радикальный национализм: исследование первопричин кризиса в Украине".

Ясно, что Сергей Кислица, который за словом в карман никогда не лез, выразил возмущение этой встречи. Он в очередной раз напомнил, что Россия – страна-фашист, которая сейчас переживает летнее обострение.

Летнее обострение агрессивной мимикрии – это когда миссия фашистской страны, по масштабам разрушений украинских городов превзошедшая нацистов и фашистов, организует в Нью-Йорке очередное беснование о "неонацистах". Семь десятков дипломатов-путлерюгендцев в миссии РФ при ООН зигуют,

– подчеркнул он.



Оккупанты готовят "шабаш" во время Совбеза ООН / твиттер Сергея Кислицы

Оккупантам не дают покоя Бандера и Шухевич

Во время этой неофициальной встречи российские захватчики планируют еще раз обсудить украинские исторические фигуры, которые не дают им покоя. Речь, конечно, о Степане Бандере, а также Романе Шухевиче. Напомним, что именно их образы российская пропаганда берет на вооружение чаще всего.

Не обошлось без упоминаний Революции Достоинства. Оккупанты продолжают ставить заезженную пластинку о "факельном шествии". А еще у них появилась дополнительная тема для обсуждения. Речь идет о татуировке украинских бойцов, а также их пристрастии к украшению своих тел символическими рисунками.

Но это еще не все. Российские дипломаты пошли еще дальше. Они также продолжают распространять нарративы о бесчеловечном поведении наших военных. Мол, ВСУ решили "имитировать" пытки, которые использовали в Третьем Рейсе.

Напомним, что ранее Сергей Кислица призвал в ООН покончить наконец с российским фашизмом. Он также отметил, что не было ни одного голосования, в котором бы говорилось о том, что вместо СССР членом организации становится россия. В то же время он подчеркнул, что отсутствие резкой реакции на военную агрессию. Уже сейчас может очень негативно повлиять на весь мир вскоре. И последствия будут более масштабными.

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