Об этом во время стрима на своем YouTube-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, пишет 24 Канал. По его словам, таким образом, россияне стремятся дегуманизировать Украину в глазах Запада и запугать россиян.
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Что задумала Россия
Олег Жданов подчеркнул, что согласно сообщениям российских партизан и различных разведывательных сообществ наших стран-партнеров, в России готовится "операция под чужим флагом". Под угрозой Брянская и Курская области.
Российские военнослужащие, которые дислоцируются в Брянской и Курской областях, получили украинскую военную форму,
– добавил он.
Военный эксперт отметил, что такую информацию сообщают местные жители России, сотрудничающие с нашим подпольем.
Олег Жданов рассказал, какую провокацию готовят россияне: смотрите видео
Зачем россияне готовят теракт
Олег Жданов рассказал, что цель такого сценария вполне ясна.
Все эти действия свидетельствуют о том, что россияне готовят провокацию под чужим флагом для мобилизации своего общества и чтобы обмануть мировое сообщество и отвлечь внимание от преступлений вооруженных сил России,
– убежден Жданов.
По его словам, также возможны террористические акты и имитация захвата заложников.
"Будьте внимательны, осторожны, чтобы вы не оказались в заложниках ли у переодетых военных, или не пострадали от теракта!" – предупредил он.
Взрывы в России: последние новости
- В Кремле ночью 3 мая произошли два взрыва. В пресс-службе российского диктатора Владимира Путина уже успели заявить, что якобы Украина ночью "пыталась нанести удар по Кремлю".
- Также ночью 3 мая в российском порту Тамань произошел масштабный пожар на нефтебазе "Таманьнефтегаз".
- 1 мая было сообщено о подрыве опоры линии электропередачи в Гатчинском районе Ленинградской области. Предварительно известно, что взорвали одну опору. Однако на второй обнаружили взрывное устройство.