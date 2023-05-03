Об этом во время стрима на своем YouTube-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, пишет 24 Канал. По его словам, таким образом, россияне стремятся дегуманизировать Украину в глазах Запада и запугать россиян.

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Что задумала Россия

Олег Жданов подчеркнул, что согласно сообщениям российских партизан и различных разведывательных сообществ наших стран-партнеров, в России готовится "операция под чужим флагом". Под угрозой Брянская и Курская области.

Российские военнослужащие, которые дислоцируются в Брянской и Курской областях, получили украинскую военную форму,

– добавил он.

Военный эксперт отметил, что такую информацию сообщают местные жители России, сотрудничающие с нашим подпольем.

Олег Жданов рассказал, какую провокацию готовят россияне: смотрите видео

Зачем россияне готовят теракт

Олег Жданов рассказал, что цель такого сценария вполне ясна.

Все эти действия свидетельствуют о том, что россияне готовят провокацию под чужим флагом для мобилизации своего общества и чтобы обмануть мировое сообщество и отвлечь внимание от преступлений вооруженных сил России,

– убежден Жданов.

По его словам, также возможны террористические акты и имитация захвата заложников.

"Будьте внимательны, осторожны, чтобы вы не оказались в заложниках ли у переодетых военных, или не пострадали от теракта!" – предупредил он.

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