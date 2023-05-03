Про це під час стріму на своєму YouTube-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, пише 24 Канал. За його словами, у такий спосіб росіяни прагнуть дегуманізувати Україну в очах Заходу та залякати росіян.

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Що задумала Росія

Олег Жданов наголосив, що, згідно із повідомленнями російських партизанів і різних розвідувальних спільнот наших країн-партнерів, у Росії готується "операція під чужим прапором". Під загрозою Брянська та Курська області.

Російські військовослужбовці, які дислокуються в Брянській та Курській областях отримали українську військову форму,

– додав він.

Військовий експерт зазначив, що таку інформацію повідомляють місцеві жителі Росії, які співпрацюють із нашим підпіллям.

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Навіщо росіяни готують теракт

Олег Жданов розказав, що ціль такого сценарію цілком зрозуміла.

Усі ці дії свідчать про те, що росіяни готують провокацію під чужим прапором для мобілізації свого суспільства і щоб увести в оману світову спільноту та відвернути увагу від злочинів збройних сил Росії,

– переконаний Жданов.

За його словами, також імовірні терористичні акти та імітація захоплення заручників.

"Будьте уважні, обережні, щоб ви не опинилися чи в заручниках у переодягнених військових, чи не постраждали від теракту!" – попередив він.

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