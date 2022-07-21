россия хочет аннексировать пятую часть Украины в сентябре: готовит "референдумы"

россияне хотят в сентябре аннексировать пятую часть Украины. В этот период захватчики готовят свои незаконные "референдумы".

Журналисты пишут, что россияне намерены организовать голосование во временно оккупированных районах. Их цель – провести так называемый "референдум" о присоединении к россии до 15 сентября.

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Что известно о намерениях оккупантов

Источники издания утверждают, что проектом аннексии руководит первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко. Он постоянно ездит на оккупированные территории, чтобы наблюдать за подготовкой фейкового "референдума".

Оккупанты хотят его провести в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Если россии удастся аннексировать все захваченные территории, она будет контролировать примерно пятую часть Украины, в том числе наземное сообщение с Крымом и ключевые для украинского экспорта транспортные маршруты в Черном море,

– пишет издание.

У россиян ничего не получится

Журналисты пишут, непонятно, какие "результаты" голосования может получить россия, поскольку миллионы украинцев покинули свой дом. Однако не следует забывать о "многолетнем опыте фальсификации результатов внутренних выборов" в кремле.

Кроме того, международное сообщество осудит любые "референдумы". Их незаконность понятна всему цивилизованному миру.

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