Чтобы отвлечь мир от Кременчуга: Россия собирает массовку и хочет устроить масштабный теракт

На оккупированной части Донбасса или на Юге Украины россияне собираются устроить теракт, чтобы обвинить в этом Украину и отвлечь внимание от обстрела торгового центра в Кременчуге.

Россияне могут устроить теракт как на Донбассе, так и на захваченных территориях Херсонской или Запорожской областей. Оккупанты уже начали искать жертв. Об этом сообщают источники 24 канала в разведке.

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Людей заманивают деньгами

В Донецке собирают на массовку людей, заманивая деньгами. По данным украинской разведки, этих людей планируют накрыть из артиллерии или другого вида оружия, чтобы отвлечь внимание от Кременчуга и обвинить Украину.

Вероятно, готовятся под заседание ООН,

– сообщили в разведке.

Россияне бьют по оккупированному Донецку почти ежедневно

К сожалению, во временно оккупированном Донецке сейчас очень неспокойно. Российские захватчики чуть ли не каждый день беспощадно гонят по Донецку, Ясноватой и Макеевке, разрушая дома, школы и детские сады, чтобы столкнуть вину на ВСУ. К сожалению, гибнут гражданские, поскольку оккупанты редко включают сигнал воздушной тревоги.

27 июня россияне в очередной раз обстреляли Донецк. В настоящее время под обстрел попал автобус в Горловке.

Большинство местных жителей понимают, кто и откуда ведет обстрел. Каждый раз в местных чатах появляются сообщения о том, из какого района вылетал снаряд. Иногда россиянам настолько лень прикрывать свою ложь, что они обстреливают Донецк из самого Донецка и разница между вылетом и прилетом составляет всего несколько секунд.

Последствия последних обстрелов во временно оккупированных Ясиноватой и Донецке​:

Россияне беспощадно обстреливают Донбасс

Вчера россияне ударили из ствольной и реактивной артиллерии по районам Покровки, Стариково, Порозока и Верхней Пожни Сумской области. Также оккупанты обстреляли районы Маяков и Татьяновки из артиллерии.

На Лисичанском направлении россияне нанесли авиационные удары в районах Николаевки и Яковлевки и стреляли из артиллерии. 27 июня в Лисичанске россияне расстреляли из РСЗО "Ураган" толпу мирных жителей, набиравших подвезенную воду. 8 человек погибли, 21 госпитализировали в больницу.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливают из артиллерии районы Константиновки, Белогоровки, Выемки, Покровского, Бахмута и Соледара и штурмуют направление Мироновка – Углегорская ТЭС. Там тоже продолжаются бои.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий не было, однако оккупанты обстреляли из артиллерии 7 населенных пунктов. Авиаудары получили Каменка, Авдеевка и Шевченко.

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