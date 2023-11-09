Есть проблемы с броней: как россияне могут изменить тактику под Авдеевкой
На Авдеевском направлении все еще напряженная ситуация. Сейчас россияне пытаются штурмовать город сразу с трех сторон. К тому же враг несколько изменяет тактику.
Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, допустив, какой может быть третья волна российского наступления и чем она будет отличаться от предыдущих.
Обратите внимание На Авдеевском направлении Украину прикрыла погода: оперативная сводка от Свитана
План россиян провалился
Сейчас фиксируют, что на Авдеевское направление россияне перебрасывают больше живой силы, в том числе пехоты и штурмовых групп. Однако оккупанты уменьшают количество техники.
Под Авдеевкой российские захватчики используют авиацию и беспилотники. Также активно действует артиллерия, однако с броней есть проблемы.
Подкрепления из Лиманского направления обладают 100% заполненностью живой силой. То есть по штурмовикам и по пехоте проблем нет, а по артиллерии и танкам недостаток 50 – 40% соответственно,
– рассказал Мусиенко.
Такой дефицит повлияет на характер действий, потому что сейчас российское командование ищет, где взять броню и танки, с каких направлений снять или какими резервами доукомплектовать.
Резервные армии, находившиеся на территории России, еще раньше отправили на оккупированные территории на Востоке и Юге Украины. Уже многое подкрепление поступило, поэтому сейчас оккупанты будут действовать имеющимся ресурсом.
Ранее намерение российского командования, вероятно, заключалось в том, чтобы растянуть нашу линию обороны от Купянска до Угледара. Для этого мы должны были бы растянуть свои силы и еще доукомплектовать подразделения, передислоцировав их с Юга,
– отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.
Впрочем, удачная оборона Авдеевки, Купянска, Лимана, Бахмута, Марьинки не позволила оккупантам реализовать свой план. Планы врага были нивелированы.
"Я вижу, что сейчас россияне несколько изменили тактику: будут действовать более концентрированно, определяться с одним – двумя приоритетными направлениями, где будут пытаться прорваться и наступать", – добавил Мусиенко.
Как изменится тактика россиян на Авдеевском направлении: смотрите видео
Ситуация возле Авдеевки: последние новости
- Россияне почти месяц пытаются захватить Авдеевку. Вооруженные Силы дают достойный отпор врагу, нанося безумные потери. По данным британской разведки, за последние три недели Россия, вероятно, потеряла около 200 единиц бронетехники во время штурмов на Авдеевском направлении.
- Под Авдеевкой российские захватчики активно используют дроны для бомбардировок. Кроме того, оккупанты прибегают к использованию запрещенного оружия, в частности химического яда, которое замедляет дыхание.
- Враг продолжает взимать резервы на Авдеевское направление. По словам начальника Авдеевской МВА Виталия Барабаша, прорывов у россиян нет, ведь ВСУ успешно отбивают все атаки врага.