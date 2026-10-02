До 1000 ракет и дронов: Россия готовит самую масштабную кампанию ударов по энергетике Украины, – NYT

Россия разработала план масштабной атаки на украинскую энергосистему с применением до 1000 ракет, беспилотников и авиабомб. Согласно перехваченным данным, ключевыми целями противника являются распределительные узлы вблизи трех действующих АЭС, а также объекты водоснабжения и теплосети.

Как сообщает издание The New York Times со ссылкой на перехваченный документ, который украинская сторона представила европейским партнерам, Кремль стремится полностью парализовать энергосистему страны перед наступлением зимы. План предусматривает целенаправленные удары по электрическим подстанциям, гидро- и теплоэлектростанциям, а также котельным.

Главной целью вражеских атак обозначено отключение крупнейших городов Украины – Киева, Харькова и Одессы – от электричества, тепла и воды, что сократит поставки электроэнергии и тепла на 90%.

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Угроза для атомных станций и водоснабжения

Наибольшую тревогу вызывает намерение России принудительно остановить работу трех украинских АЭС – Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой.

Для этого оккупанты планируют нанести удары по распределительным узлам возле станций, расположенных менее чем в миле от реакторов.

Кроме того, в документе впервые зафиксированы намерения систематически проводить атаки на объекты гражданской инфраструктуры водоснабжения. Под угрозой ударов баллистическими ракетами и управляемыми авиабомбами оказались насосные станции и очистные сооружения.

Три этапа стратегии противника

Согласно перехваченным материалам, российская стратегия предусматривает три последовательные волны атак.

На первом этапе противник планирует вывести из строя подстанции у западных границ, чтобы сделать невозможным импорт электроэнергии из Европы.

На втором этапе под удары попадут гидроэлектростанции, а на третьем – распределительные узлы АЭС.

В целом захватчики рассчитывают уничтожить около 15 гигаватт генерирующей мощности, что фактически равно всей доступной мощности энергосистемы Украины на конец лета.

Украинские энергетики провели масштабные подготовительные работы, построив защитные сооружения вокруг ключевых объектов и установив дополнительные газотурбинные установки. Однако эксперты предупреждают, что серия массированных атак может быстро свести на нет месяцы восстановительных работ.