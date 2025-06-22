Россия готовит военные операции на территории Европы, – Зеленский

Украинское ГУР получило доказательства, что россияне готовят новые военные операции на территории Европы. По словам Владимира Зеленского, действия страны-агрессора подтверждают правильность нашего курса Украины на принуждение к окончанию войны через усиление санкционного и другого давления.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост президента Украины.

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Европа может быть целью России

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов отчитался Владимиру Зеленскому о новых деталях о ситуации в России и ее оборонном комплексе. Так известно, что российское руководство хочет провести на территории Европы военные операции. Президент не говорит, какие страны могут оказаться в опасности, однако обещает информировать партнеров по фактам, которые получила наша разведка.

Готовим совместные решения в защиту вместе, в частности, с Британией и Евросоюзом. Спасибо всем в мире, кто помогает нам защищать жизнь,

– сообщил Зеленский.

Владимир Зеленский также отметил, что ГУР изучило основные болевые точки России. Поэтому Украина будет наносить соответствующие удары ради защиты нашего государства и людей. Следующие действия могут снизить потенциал российских агрессий.

Россия уже имеет ощутимые убытки в экономике, которые наносят санкции. Поэтому дальнейшие ограничения могут заставить страну-агрессора двигаться к завершению войны.

Напомним, в субботу, 21 июня, во время своего обращения Владимир Зеленский предупредил об угрозе от России для соседних стран. По его словам, Путин хотел бы воевать не только в Украине.