Россия продолжает учить своих солдат в Беларуси и давит на Лукашенко, – разведка Британии

Россия передислоцировала своих военнослужащих, однако оставила палатки на белорусской территории. Разведчики предполагают, что Кремль хочет продолжить обучать своих мобилизованных в Беларуси.

Британская разведка предположила, что, вероятно, у России настолько плохие дела с инструкторами, что мобилизованные ими уже учатся у менее опытных белорусов.

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К каким действиям прибегает Россия в Беларуси

Разведка Минобороны Великобритании заявила, что в марте 2023 года Россия передислоцировала не менее 1000 военнослужащих. Перед этим они проходили обучение на Обуз-Лесновском полигоне на юго-западе Белоруссии.

Хоть бойцов забрали, однако Кремль оставил палаточный лагерь на месте, предполагая возможность продолжения программы обучения.

Тот факт, что Россия прибегла к обучению своего персонала в гораздо менее опытной белорусской армии, подчеркивает, как российская "специальная военная операция" серьезно нарушила систему подготовки российских вооруженных сил – инструкторов преимущественно направили в Украину,

– заявила разведка.

Более того, в Министерстве обороны Беларуси предполагают, что Россия, вероятно, также рассматривает продолжение косвенной поддержки операции со стороны Беларуси как важный политический сигнал.

Российские учения в Беларуси: коротко

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев рассказал, что в октябре 2022 года военно-политическое руководство России решило развернуть в Беларуси региональную группировку войск союзного государства.

По словам Наева, в большинстве Кремль сосредоточил там мобилизованных российских военных. В частности, официально Россия заявила о размещении 9 тысяч военнослужащих.

Они проходят трехмесячный курс подготовки в составе подразделений территориальных войск России под руководством белорусских инструкторов. Далее мобилизованных перемещают в Россию и бросают на войну в Украину.