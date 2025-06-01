Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что у россиян есть лишь несколько объектов для стратегической авиации, где можно принять Ту-95МС. Речь идет о трех аэродромах в европейской части России, среди которых и "Оленья".

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Почему Россия перебрасывает Ту-95МС

Роман Свитан заметил, чтобы использовать бомбардировщики Ту-95МС оккупантам необходима специальная инженерная служба, которая подготавливает ракеты.

Команда может подготовить самолет на любом аэродроме, а вот СИС (специальная инженерная служба – 24 Канал) есть не на каждом,

– сказал военный эксперт.

Он считает, что маловероятно предположение, что россияне перебрасывают значительное количество Ту-95МС на "Оленью" для того, чтобы запутать украинское развитие.

Скорее это для того, чтобы рассредоточить и обезопасить от любого внешнего воздействия. Поэтому они (россияне – 24 Канал) это делают в зависимости от возможностей обслуживать и вооружения самолетов,

– высказался Роман Свитан.

Это, вероятно, технические моменты, которые не связаны с разведкой, ведь где размещены российские борта украинские спецслужбы знают. Кроме того, разведанными с Украиной делятся партнеры.

Военный эксперт добавил, что, несмотря на это, враг, однозначно, готовится к атаке по территории Украины, ведь планируется еще один раунд переговоров. Это новая возможность для Путина, показать свою силу и нажать на наше государство и партнеров.

Напомним, вечером 24 мая 2025 года российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 поднялись в воздух с аэродромов "Оленья" и "Энгельс", что свидетельствовало о подготовке к массированной ракетной атаке. По данным мониторинговых сообществ, самолеты осуществили пуски крылатых ракет, что подтвердили Воздушные силы Украины. Одновременно враг атаковал "Шахедами" и создал угрозу баллистических ударов, а взрывы раздавались в нескольких областях.