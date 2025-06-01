Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що у росіян є лише кілька об'єктів для стратегічної авіації, де можна прийняти Ту-95МС. Мовиться про три аеродроми у європейській частині Росії, серед яких і "Оленья".

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Чому Росія перекидає Ту-95МС

Роман Світан зауважив, щоб використовувати бомбардувальники Ту-95МС окупантам необхідна спеціальна інженерна служба, яка підготовлює ракети.

Команда може підготувати літак на будь-якому аеродромі, а от СІС (спеціальна інженерна служба – 24 Канал) є не на кожному,

– сказав військовий експерт.

Він вважає, що малоймовірним є припущення, що росіяни перекидають значну кількість Ту-95МС на "Оленью" для того, аби заплутати українську розвитку.

Скоріше це для того, щоб розосередити та убезпечити від будь-якого зовнішнього впливу. Тому вони (росіяни – 24 Канал) це роблять залежно від можливостей обслуговувати та озброєння літаків,

– висловився Роман Світан.

Це, ймовірно, технічні моменти, які не пов'язані із розвідкою, адже де розміщені російські борти українські спецслужби знають. Крім того, розвіданими з Україною діляться партнери.

Військовий експерт додав, що, попри це, ворог, однозначно, готується до атаки по території України, адже планується ще один раунд перемовин. Це нова можливість для Путіна, показати свою силу та натиснути на нашу державу і партнерів.

Нагадаємо, увечері 24 травня 2025 року російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 піднялися в повітря з аеродромів "Оленья" та "Енгельс", що свідчило про підготовку до масованої ракетної атаки. За даними моніторингових спільнот, літаки здійснили пуски крилатих ракет, що підтвердили Повітряні сили України. Одночасно ворог атакував "Шахедами" та створив загрозу балістичних ударів, а вибухи лунали в кількох областях.