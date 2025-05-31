Про це пише 24 Канал з посиланням на ISW.

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Позиція Кремля щодо переговорів в Стамбулі

Російські чиновники продовжують сигналізувати про безкомпромісну позицію Кремля напередодні запропонованих переговорів у Стамбулі 2 червня, натякаючи на те, що майбутня стамбульська зустріч навряд чи дасть суттєві результати на підтримку сталого миру в Україні.

Постійний представник країни-агресорки в ООН Василь Небензя заявив під час засідання Ради Безпеки ООН 30 травня, що "Росія готова воювати з Україною стільки, скільки необхідно, і що Україна може або прийняти мир, ймовірно, на умовах Росії, або зіткнутися з неминучою поразкою на полі бою".

Сам Небензя також заявив, що США нещодавно "відкрили очі" на "корінні причини" війни в Україні, та повторив вимоги Путіна до Заходу припинити озброєння України та припинити зусилля з формування сил як передумов для припинення вогню.

Речниця російського МЗС Марія Захарова 29 травня заявила, що російська делегація на запропонованих двосторонніх переговорах у Стамбулі 2 червня буде "тією ж", що й делегація їхньої країни на попередніх переговорах, що відбулися у Стамбулі 15 та 16 травня.

Рішення російських чиновників повторити давні вимоги та направити ту саму делегацію низького рівня на наступну зустріч у Стамбулі свідчить про те, що Росія залишається незацікавленою в участі в добросовісних переговорах,

– пишуть в Інституті вивчення війни.

Аналітики ISW продовжують оцінювати, що Росія залишається налаштованою на тому, щоб затягувати мирні переговори для підтримки продовження наступальних операцій в Україні та отримання додаткових поступок від України та Заходу.