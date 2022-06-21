Россия готовится к эскалации в Калининграде, но это маловероятно, – Шулипа

Российским захватчикам не будет выгодно "открытие еще одного фронта". Оккупанты не могут "справиться" и в Украине, еще одна война окончательно изнурит их.

Об этом рассказал директор Института исследования российской агрессии Юрий Шулипа. Он также отметил, что Россия действительно готовится к эскалации в Калининграде, но вероятность того, что оккупанты действительно пойдут на этот шаг – крайне низкая.

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Польша усилила присутствие своих войск на восточном фронте, также нарастило свое присутствие и НАТО, добавляет эксперт.

Если Россия все же решится "пробивать коридор", то поляки подключатся еще раньше, чем НАТО будет принимать решение об участии,

– убежден Шулипа.

"Украине такие действия вокруг Калининграда очень "на руку", ведь это существенно ослабляет российского агрессора", – добавляет Юрий Шулипа.

Российские преступники угрожают Литве и сходят с ума вокруг Калининграда

В России продолжается массовая истерия из-за того, что Литва ограничила транзит российских товаров по своей территории в Калининградскую область. В Кремле уже прибегли к очередным угрозам.

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз проверит юридические аспекты указаний Еврокомиссии относительно санкций, согласно которым Литва ограничила транзит отдельных товаров по своей территории в Калининградскую область России. Однако он добавил, что заявления российских лиц по поводу якобы блокады Калининградской области не соответствуют действительности.

Россия беснуется в Балтийском море

Военнослужащие Балтийского флота России проводят обучение ракетным и артиллерийским подразделениям в Калининградской области.

К маневрам привлекли около 1 тысячи военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники артиллерийских и ракетных частей.

Это произошло после того, как Литва перестала пропускать через свою территорию транзитные поезда с товарами, попавшими под санкции Европейского Союза.

В Совете Федерации заявили, что у России будут "развязанные руки для решения вопроса любыми способами", если ЕС не исправит ситуацию с "блокадой Калининграда".

Правда, Литва является членом НАТО, и нападение на эту страну будет означать нападение на весь Альянс, включая США, Францию, Германию и еще 26 стран.

В Литве же заявили, что они лишь выполняют решение Европейского Союза по санкциям, наложенным на Россию.

Подробнее о "болотных завываниях" относительно Литвы: смотрите видео