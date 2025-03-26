В ГУР заявили, что Россия планирует закончить "украинский вопрос" до 2026 года

Чтобы догнать уровень США и Китая, Россия намерена завершить "украинский вопрос" до 2026 года. В целом Москва разработала 15 возможных сценариев военных конфликтов до 2045 года.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий во время круглого стола "Новые контуры европейской безопасности", сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО.

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Какие намерения России

Представитель украинской разведки отметил, что Кремль спрогнозировал 15 сценариев возможных военных конфликтов до 2045 года, шесть из которых непосредственно связаны с северной Европой. По его мнению, все понимают угрозу со стороны России.

Северная Европа понимает, понимают страны Балтии. Понимает Польша. По Польше только четыре сценария возможного военного конфликта. Польша сейчас понимает, что это – непосредственная угроза,

– заявил он.

По его словам, Россия создала геополитический прогноз на 2026 – 2035 годы с оценкой его последствий до 2045 года. Согласно словам Скибицкого, в соответствующих документах определено, что "украинский вопрос" должен быть завершен до 2026 года.

"Потому что если война продолжится еще 5 – 10 лет, Россия никогда не сможет догнать и стать на один уровень с США и Китаем", – добавил чиновник, отметив, что роль Украины является важной в новых подходах к организации европейской системы безопасности.

К слову, американская разведка считает, что Россия не сможет одержать полную победу в войне с Украиной, но сохраняет динамику. Россия пытается затянуть мирные переговоры, привлекая к ним ООН, чтобы продолжить свое вторжение и выглядеть заинтересованной в мире.