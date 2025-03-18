Россия готовится к конфронтациям с Европой, – глава Еврокомиссии
- Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия готовится к конфронтациям с Европой.
- Она подчеркнула, что страны ЕС должны сохранять бдительность.
Россия готовится к будущим конфликтам с демократическими странами Европы.
Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Королевской датской военной академии в Копенгагене, пишет 24 Канал.
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Что заявила глава Еврокомиссии
По словам Урсулы фон дер Ляйен, Россия готовится к конфронтации в то время, как США переориентируют внимание на Индо-Тихоокеанский регион.
Руководительница Еврокомиссии отметила, что страна "значительно расширила" свои военно-промышленные производственные мощности.
Эти инвестиции подпитывают ее агрессивную войну в Украине, одновременно готовя ее к будущей конфронтации с европейскими демократиями,
– сказала она.
Чиновница подчеркнула серьезность ситуации. Также она отметила, что Европе нужно сохранять бдительность относительно военных амбиций России, растущих.
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Напомним, высокая представительница ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас заявила, что в ЕС есть широкая политическая поддержка оборонной инициативы для Украины, которая предусматривает дополнительную военную помощь на 40 миллиардов евро. Однако ЕС должен продвигаться быстро в процессе ее реализации, чтобы Украина могла защитить себя от российского террора.