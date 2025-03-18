Про це заявила очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу у Королівській данській військовій академії у Копенгагені, пише 24 Канал.

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Що заявила глава Єврокомісії

За словами Урсули фон дер Ляєн, Росія готується до конфронтації в той час, як США переорієнтовують увагу на Індо-Тихоокеанський регіон.

Очільниця Єврокомісії наголосила, що країна "значно розширила" свої військово-промислові виробничі потужності.

Ці інвестиції підживлюють її агресивну війну в Україні, водночас готуючи її до майбутньої конфронтації із європейськими демократіями,

– сказала вона.

Посадовиця наголосила на серйозності ситуації. Також вона зазначила, що Європі потрібно зберігати пильність щодо воєнних амбіцій Росії, що зростають.

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Нагадаємо, висока представниця ЄС із зовнішніх відносин та політики безпеки Кая Каллас заявила, що в ЄС є широка політична підтримка оборонної ініціативи для України, яка передбачає додаткову військову допомогу на 40 мільярдів євро. Однак ЄС повинен просуватися швидко в процесі її реалізації, аби Україна могла захистити себе від російського терору.