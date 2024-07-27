Россияне готовятся наступать на "дорогу жизни": чем это грозит фронту

Продвигаясь на запад от Авдеевки, российские оккупанты угрожают автотрассе T0504, которую называют "дорогой жизни". Однако по этому маршруту, вероятно, уже давно не осуществляются поставки военных грузов в район Часового Яра.

Поэтому называть автодорогу "дорогой жизни" некорректно. Хотя определенная угроза для ВСУ действительно существует, если россияне смогут туда дойти. Подробнее 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

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Чем грозит продвижение россиян к трассе T0504

Свитан рассказал, что по автодороге T0504 из Покровска через Константиновку в Часов Яр уже длительное время могут не перевозить технику и вооружение для группировки украинских военных в Часовом Яру.

Преимущественно все военные грузы транспортируют по маршруту, который расположен чуть севернее – из Славянска через Краматорск и Дружковку в Часовой Яр.

Трасса T0504 лежит в горизонте и с небольшими перепадами высот. В случае выхода на эту дорогу россиянам будет легче продвигаться и в сторону Константиновки, и в сторону Покровска.

Они пытаются выйти на оперативное пространство. Их нужно остановить. Потому что после выхода на "оперативку" они дойдут до Покровска, в котором городская военная администрация цветочки сажает, а не возводит фортификационные сооружения,

– отметил Роман Свитан.

Далее оккупанты могут пойти на Доброполье, что может усложнить механизмы снабжения группировки ВСУ в Славянске и Краматорске. Тогда логистические маршруты останутся только на севере и северо-западе. Таким образом враг сможет выполнить задание Путина – полностью захватить Донецкую область. Поэтому россиян нужно немедленно остановить.

Где расположена "дорога жизни": смотрите на карте

Впервые о "дороге жизни" написал эксперт издания BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке. По его словам, трасса является основным маршрутом снабжения группировки ВСУ в районе Часового Яра. В то же время россияне расширяют плацдарм в районе Очеретино, захватывая ближайшие населенные пункты, чтобы выйти на оперативный уровень. Как считает Репке, эти два маневра связаны друг с другом. Если же Россия захватит как можно больше территории на запад, то сможет наступать на север в направлении трассы широким фронтом. Тогда обороняться ВСУ будет гораздо сложнее.