Враг готовится к атакам по энергетике, – Игнат рассказал, есть ли чем стрелять россиянам
Российские оккупанты начали "охотиться" на энергетические объекты Украины. Сегодняшний массированный обстрел подтверждает намерение врага наращивать атаки в преддверии старта отопительного сезона.
Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга, информирует 24 Канал. По его словам, у россиян пока меньше ракет, чем в прошлом году перед блекаутами. В то же время готовиться нужно серьезно, в частности, улучшать систему противовоздушной безопасности.
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Игнат отметил, что во время сегодняшней атаки силы противовоздушной обороны показали неплохой результат: 36 из 43 ракет были уничтожены.
Это достаточно высокий результат работы ПВО. Учитывая, что враг атаковал несколькими волнами атак, по разным направлениям, по разным областям. Работа ПВО была по меньшей мере в 6 областях,
– сообщил Юрий Игнат.
Враг не откажется от новых атак
Спикер также добавил, что по сообщению энергетиков, россияне атаковали и объекты критической инфраструктуры, в том числе объекты энергетики. А во время прошлых обстрелов был атакован Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.
"Можно делать определенные предположения, что объекты топливно-энергетического сектора все-таки будут под прицелом у врага. И к этому тоже надо готовиться. Потому что скоро отопительный сезон. И враг, возможно, не откажется от планов наносить удары по таким объекты, помимо военных", — добавил спикер.
Есть ли у россиян чем атаковать
По словам Игната, сейчас у россиян меньше крылатых ракет, чем было в прошлом году, когда страна-террорист пыталась устроить тотальный блекаут в Украине. Однако россияне увеличили количество ударных БПЛА, также активно применяемых для атак.
"Поэтому Силы обороны готовятся к этому, к разным сценариям. Будем реагировать на такие угрозы", – успокоил представитель ПС ВСУ.
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