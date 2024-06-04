Ведущий канала Ходорковский Live Сергей Асланян рассказал 24 Каналу, что для российских граждан абсолютно нормальным и приемлемым является протест на коленях – единственное, что они могут позволить себе. Он отметил, что термин "матери солдат" в России появился уже давно, ведь эта страна постоянно в состоянии войны.

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Перерыв на мирную жизнь

По мнению ведущего, в России всегда все внутригосударственные процессы были направлены на войну.

Пауза в прошлых десятилетиях, когда страна-агрессор ни на кого не нападала, воспринимается с удивлением, ведь Россия воюет всегда. Сейчас россияне отвыкают от мирной жизни и возвращаются к тому, ради чего жил СССР – до войны,

– сказал Асланян.

На кого может напасть Россия

Сергей Асланян считает, что Россия будет воевать до тех пор, пока ей будет позволять мировое общество. Он предположил, что после Украины россияне могут напасть на Литву, Польшу, Латвию, Эстонию и Молдову.

Россия – милитаризованная страна, у которой экономика завязана вокруг войны, а внутренняя политика формируется на военных амбициях.

Власть требует, чтобы внутри страны никто не бунтовал, поэтому через некоторое время мы увидим, какие репрессии будут испытывать жены мобилизованных. Им не позволят остаться заметным явлением, даже несмотря на то, что в России нет независимых СМИ,

– подчеркнул Сергей Асланян.

Он добавил, что Россия никогда не прекратит начинать войны в мире, а российские жены и матери будут вынуждены отправлять своих родных на смерть.

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