Ведучий каналу Ходорковський Live Сергій Асланян розповів 24 Каналу, що для російських громадян абсолютно нормальним та прийнятним є протест на колінах – єдине, що вони можуть дозволити собі. Він зауважив, що термін "матері солдатів" у Росії з'явився вже давно, адже ця країна постійно у стані війни.

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Перерва на мирне життя

На думку ведучого, у Росії завжди всі внутрішньодержавні процеси були спрямовані на війну.

Пауза у минулих десятиліттях, коли країна-агресорка ні на кого не нападала, сприймається зі здивуванням, адже Росія воює завжди. Зараз росіяни відвикають від мирного життя і повертаються до того, заради чого жив СРСР – до війни,

– сказав Асланян.

На кого може напасти Росія

Сергій Асланян вважає, що Росія воюватиме до того часу, доки їй дозволятиме світове суспільство. Він припустив, що після України росіяни можуть напасти на Литву, Польщу, Латвію, Естонію та Молдову.

Росія – мілітаризована країна, у якої економіка зав'язана довкола війни, а внутрішня політика формується на воєнних амбіціях.

Влада вимагає, щоб всередині країни ніхто не бунтував, тому через деякий час ми побачимо, яких репресій зазнаватимуть дружини мобілізованих. Їм не дозволять залишитись помітним явищем, навіть попри те, що у Росії немає незалежних ЗМІ,

– наголосив Сергій Асланян.

Він додав, що Росія ніколи не припинить розпочинати війни у світі, а російські дружини та матері будуть змушені відправляти своїх рідних на смерть.

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