Об этом 24 Каналу рассказал профессор Института радиоэкологии Университета Фукусима, Япония Марк Железняк. Он добавил, что украинцы, как и большинство европейцев, убеждены, что любая доза радиации смертельная. Так что подрыв на Запорожской атомной электростанции можно считать психологическим оружием.

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Больше всего пугает население

Специалисты по ядерной энергетике производят расчеты последствий аварии по специальной системе, разработанной после аварии на Чернобыльской АЭС. Существует два фактора, по которым рассчитывают последствия аварии:

источник – что будет выброшено;

нужно иметь хорошие расчеты погоды, ведь радиация разносится ветром, а выпадает дождем.

С начала оккупации ЗАЭС ученые начали производить расчеты в центрах аварийного реагирования в Украине по системе "РОДОС", также присоединились немецкие и японские специалисты.

Ситуация, которая была тогда и сейчас, очень отличается,

– сказал Железняк.

До сентября реакторы станции работали и производили электроэнергию. Из ядерного топлива возникал полный спектр радионуклидов, в том числе йод, который больше всего пугает население. В сентябре 2022 года выключили все реакторы. Кроме того, недавно появилась информация, что сейчас в топливе шести выключенных реакторов нет реактивного иода.

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В настоящее время пять реакторов находятся в состоянии холодного остановки, однако 5 реактор до сих пор – в состоянии горячий остановки. Там поддерживается наружная подача электроэнергии, уровень температуры составляет 250 градусов.

"Холодные реакторы тяжело перевезти в рабочий режим для этого нужное время, а тот, который в состоянии горячего останова легко. Существует маловероятный сценарий, что оккупанты сначала могут включить один реактор, а после этого будет нарушена система охлаждения", – отметил профессор японского университета.

Какие факторы учитывают при расчете последствий аварии на атомной электростанции: смотрите видео

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