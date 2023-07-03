Об этом 24 Каналу рассказал профессор Института радиоэкологии Университета Фукусима, Япония Марк Железняк. Он добавил, что украинцы, как и большинство европейцев, убеждены, что любая доза радиации смертельная. Так что подрыв на Запорожской атомной электростанции можно считать психологическим оружием.
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Больше всего пугает население
Специалисты по ядерной энергетике производят расчеты последствий аварии по специальной системе, разработанной после аварии на Чернобыльской АЭС. Существует два фактора, по которым рассчитывают последствия аварии:
- источник – что будет выброшено;
- нужно иметь хорошие расчеты погоды, ведь радиация разносится ветром, а выпадает дождем.
С начала оккупации ЗАЭС ученые начали производить расчеты в центрах аварийного реагирования в Украине по системе "РОДОС", также присоединились немецкие и японские специалисты.
Ситуация, которая была тогда и сейчас, очень отличается,
– сказал Железняк.
До сентября реакторы станции работали и производили электроэнергию. Из ядерного топлива возникал полный спектр радионуклидов, в том числе йод, который больше всего пугает население. В сентябре 2022 года выключили все реакторы. Кроме того, недавно появилась информация, что сейчас в топливе шести выключенных реакторов нет реактивного иода.
В настоящее время пять реакторов находятся в состоянии холодного остановки, однако 5 реактор до сих пор – в состоянии горячий остановки. Там поддерживается наружная подача электроэнергии, уровень температуры составляет 250 градусов.
"Холодные реакторы тяжело перевезти в рабочий режим для этого нужное время, а тот, который в состоянии горячего останова легко. Существует маловероятный сценарий, что оккупанты сначала могут включить один реактор, а после этого будет нарушена система охлаждения", – отметил профессор японского университета.
Какие факторы учитывают при расчете последствий аварии на атомной электростанции: смотрите видео
Россияне готовят теракт на Запорожской АЭС: последние новости
- Аналитики американского Института изучения войны прогнозируют, что Россия вряд ли повлечет радиационный инцидент на ЗАЭС, поскольку Кремль не сможет контролировать его последствия, что ухудшит способность России действовать и управлять на оккупированном юге Украины.
- 1 июля российские захватчики имитировали проведение подготовительных действий на случай катастрофы на ЗАЭС. В частности, проверяли систему оповещения, чего не было за весь период оккупации.
- Около сотни работников "Росатома" и часть коллаборантов покинули территорию ЗАЭС и выехали из Энергодара. В то же время 5-6 тысяч работников ЗАЭС стали заложниками российских террористов.