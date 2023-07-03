Про це 24 Каналу розповів професор Інституту радіоекології Університету Фукусіма, Японія Марк Железняк. Він додав, що українці, як і більшість європейців переконані, що будь-яка доза радіації смертельна. Тож підрив на Запорізькій атомній електростанції можна вважати психологічною зброєю.

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Найбільше лякає населення

Фахівці з ядерної енергетики проводять розрахунки наслідків аварії за спеціальною системою, розробленою після аварії на Чорнобильській АЕС. Існує два чинники, за якими розраховують наслідки аварії:

джерело – що буде викинуто;

треба мати хороші розрахунки погоди, адже радіація розноситься вітром, а випадає дощем.

З початку окупації ЗАЕС вчені почали робити розрахунки в центрах аварійного реагування в Україні за системою "РОДОС", також приєдналися німецькі та японські фахівці.

Ситуація, яка була тоді й зараз, дуже відрізняється,

– сказав Железняк.

До вересня реактори станції працювали й виробляли електроенергію. З ядерного палива виникав повний спектр радіонуклідів, зокрема йод, який найбільше лякає населення. У вересні 2022 року вимкнули всі реактори. Крім того, нещодавно з'явилася інформація, що зараз в паливі шести вимкнених реакторів немає реактивного йоду.

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Наразі п'ять реакторів перебувають у стані холодного зупину, однак 5 реактор досі – у стані гарячого зупину. Там підтримується зовнішня подача електроенергії, рівень температури становить 250 градусів.

"Холодні реактори важко перевезти у робочий режим для цього потрібний час, а той, який у стані гарячого зупину легко. Існує малоймовірний сценарій, що окупанти спочатку можуть включити один реактор, а після цього буде порушена система охолодження", – зазначив професор японського університету.

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