Про це стало відомо з ефіру російського шоу, передає 24 Канал. Зрадник так захопився промовою, що трохи не зірвав горло.

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"Я неодноразово казав, що буде Запорізька АЕС. Вони підірвали Каховську ГЕС – і це був старт злочинного терористичного плану, який загрожує сотням тисяч людей та відгукнеться через кілька десятиліть", – заявив Кива нібито про українську владу.

Кива видав божевільну заяву про ЗАЕС: дивіться відео

"Кандидат наук" до чогось згадав англосаксів, тактикою "випаленої землі" яких нібито послуговується Україна. У його запаленому мозку також з'явилась божевільна ідея, що на столі у Володимира Зеленського буцімто вже рік лежить план знищення лівобережної України.

Як "підірвуть" ЗАЕС

"Ми повинні для себе розуміти, що основний удар, який вони сьогодні формують, це група смертників. Вони повинні зробити прорив на Запорізьку АЕС, там закласти й підірвати", – видав "маленький гвинтік".

Кива також намагався докричатись до своїх земляків, що вони буцімто "приречені режимом Зеленського". Але таке відчайдушне бідкання свідчить радше про його швидкий кінець.

Зверніть увагу! Українська розвідка повідомила, що Росія додатково замінувала охолоджувач Запорізької АЕС і затвердила план теракту на станції. Тим часом окупанти поступово залишають територію Запорізької АЕС. Вони також дали "рекомендації" працівникам – у разі аварій звинувачувати Україну.

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