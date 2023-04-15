Зрадник Кива, який втік до Росії, "засвітився" в ефірі чергового абсурдного російського шоу, повідомляє 24 Канал. Такі виступи, зазвичай, розраховані на людей з від'ємним критичним мисленням та людожерсько-імперськими "поглядами".

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Там Кива видав маразматичну заяву про Київ. Славетне українське місто з древньою історією Кива називає "матір'ю русских міст". Звичайно, зрадник не схожий на людину, яка знає історію. Мабуть, про Київську Русь він навіть не чув.

Також Кива додав, що російські окупанти, які скоюють геноцид, – "звільняють русскій мір". Щоб мати свою позицію, Киві потрібно хоч трішки напружити мозок. А таке зраднику, вочевидь, геть не подобається. Тому він наголошує, що кожен має мати позицію, яку озвучив Владімір Путін.

Також Кива подякував за війну путіністу від себе та "мільйонів українців". Далі зрадника понесло ще далі (хоча, здавалося, куди вже далі) й заявив, що українці та росіяни одного разу "разом" захищатимуть "родіну".

Кива – у міжнародному розшуку

До слова, Кива почав активно працювати на російську пропаганду, ще перебуваючи в Україні. За це зрадника оголосили у міжнародний розшук. Наразі він переховується на території країни-терористки. Киву звинувачують у державній зраді пропаганді війни, посяганні на територіальну цілісність, поширення комуністичної символіки тощо.