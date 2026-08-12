Россия будет наращивать интенсивность боевых действий, – Братчук

Стратегическая наступательная операция России продолжается. Враг усиливает интенсивность штурмовых действий на фронте. В частности, в Донецкой области он сосредоточил примерно до 100 тысяч бойцов.

Об этом в интервью 24 Каналу отметил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, добавив, что Россия активно действует и на Северо-Слобожанском, Южно-Слобожанском, Запорожском, Купянском, Приднепровском направлениях.

Последний рывок России

Спикер УДА прогнозирует, что в дальнейшем оккупанты будут активизироваться на различных направлениях фронта, поэтому России нужен личный состав, чтобы восполнить потери, которые она несет. Братчук отметил, что эти потери очень большие, но пока не стали критическими, чтобы россияне остановились или начали отступать.

Враг будет наращивать активность боевых действий. Сегодня наблюдается активизация противника в нанесении воздушных ударов. Россияне активизировались в воздухе, поскольку готовят условия для продвижения по суше. Это не происходит за один день, идет подготовительный этап. Там, где враг активизируется с использованием авиационной компоненты, он начинает действовать еще более агрессивно на фоне продолжающихся наступательных действий,

– пояснил Братчук.

Ответом Сил обороны Украины, по словам спикера УДА, в первую очередь станут украинские технологии. Он подчеркнул, что этой осенью противник может совершить последний рывок, но не стоит воспринимать это буквально, что если в октябре – ноябре у россиян на фронте ничего не получится достичь, то в декабре они вообще остановятся. Так не произойдет, но, как подчеркнул Братчук, российская экономика сейчас серьезно проседает, поэтому возможности России все больше сокращаются.

Враг уже начал атаковать энергетику Украины

Анализируя призывы к украинскому обществу, звучащие в информационном пространстве, о том, что следует готовиться к зиме, которая может стать самой сложной, спикер УДА напомнил, что и предыдущие зимние периоды не были легкими. Уже в начале осени Россия начала терроризировать энергетические объекты Украины.

В прошлом году враг стал наносить удары по украинской энергоинфраструктуре уже в сентябре. Сейчас аналогичное происходит в Одессе, Киеве, Полтаве, Запорожье, Павлограде, Николаеве и других городах. В этом году противник даже начал атаки раньше. Это, в частности, указывает на то, что наступательные действия на фронте будут вестись более активно,

– подытожил Братчук.

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