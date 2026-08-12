Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, додавши, що Росія активно діє і на Північно-Слобожанському, Південно-Слобожанському, Запорізькому, Куп'янському, Придніпровському напрямках.

Останній ривок Росії

Речник УДА прогнозує, що надалі окупанти демонструватимуть активізацію на різних напрямках фронту, тому Росії потрібен особовий склад, аби поповнити втрати, які зазнає. Братчук зауважив, що вони є дуже великими, але поки що не стали критичними, щоб росіяни зупинилися або почали відкочуватися.

Ворог буде нарощувати активність бойових дій. Сьогодні спостерігається активізація противника у завданні повітряних ударів. Росіяни активізувалися в повітрі, бо готують умови для руху на суходолі. Це не відбувається за один день, триває підготовчий етап. Там, де ворог активізується з використанням авіаційної компоненти, починає рухатися ще агресивніше на тлі тих наступальних дій, які продовжуються,

– пояснив Братчук.

Відповіддю Сил оборони України, зі слів речника УДА, першочергово стануть українські технології. Він наголосив на тому, що цієї осені противник може здійснити останній ривок, але не варто це сприймати буквально, що якщо у жовтні – листопаді у росіян на фронті нічого не вийде досягти, то у грудні вони взагалі зупиняться. Так не станеться, але, як підкреслив Братчук, російська економіка нині серйозно просідає, тож можливості Росії дедалі зменшуються.

Ворог вже почав атакувати енергетику України

Аналізуючи заклики до українського суспільства, які лунають в інформаційному просторі, що слід готуватися до зими, яка може стати найскладнішою, речник УДА нагадав, що і попередні зимові періоди не були легкими. Вже на початку осені Росія починала тероризувати енергетичні об'єкти України.

Торік ворог почав бити по українській енергоінфраструктурі вже у вересні. Зараз відбувається аналогічне в Одесі, Києві, Полтаві, Запоріжжі, Павлограді, Миколаєві, інших містах. Противник цьогоріч навіть стартував раніше. Це зокрема вказує на те, що наступальні дії на фронті йтимуть активніше,

– підсумував Братчук.

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