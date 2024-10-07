Россия готовит возможную провокацию на Мозырском НПЗ: в ЦПД сказали, что об этом свидетельствует

На Совете руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ заговорили о международном терроризме. Директор российского ФСБ Бортников заявил, что НАТО якобы заставляет Украину втянуть в войну другие страны, в частности, Беларусь.

Вероятно, это может свидетельствовать о подготовке России к провокации на Мозырском НПЗ. Об этом пишет глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

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Что свидетельствует о подготовке к провокации в Мозыре

55 заседание Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ прошло в казахстанской Астане 3 – 5 октября. Там собрались представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также Исполнительного комитета и Антитеррористического центра СНГ.

Там обсуждали нелегальную миграцию, киберпреступность, наркобизнес, а еще – международный терроризм.

Директор ФСБ Бортников заявил, что НАТО якобы "толкает Украину" к террористической войне и хочет втянуть в конфликт Беларусь, Молдову, страны Балтии и Польшу. Такое заявление Бортникова вполне прогнозируемо – Россия готовит возможную провокацию на Мозырском НПЗ,

– сообщил председатель ЦПД.

Он также напомнил, что недавно один из российских "Шахедов" упал вблизи Мозыря. Власти Беларуси хотели это скрыть, но об этом инциденте стало известно благодаря камере наблюдения на одном из домов. Владелица помещения выложила момент удара в соцсети, а впоследствии ее за это задержали.

"Также Россия снова использовала международную трибуну для дискредитации Украины и Запада, но также интересно, что Бортников признал, что нападение на "Крокус Сити Холл" было делом ИГИЛ, что опровергает предыдущие обвинения Украины в причастности к этому инциденту", – отметил Коваленко.