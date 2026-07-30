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24 Канал Новости Украины На столі кілька сценаріїв, – у ЦПД повідомили, які провокації проти НАТО розглядає Росія
30 июля, 22:22
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На столе несколько сценариев, – в ЦПД сообщили, какие провокации против НАТО рассматривает Россия

Дзвенислава Андрусив

В Кремле одновременно рассматривают несколько вариантов дальнейшего развития войны. Среди них не только попытки договориться о прекращении огня, но и гораздо более опасные сценарии, предусматривающие провокации против стран НАТО.

Руководитель Центра по противодействию дезинформации Андрей Коваленко сообщил 24 Каналу, что российское руководство допускает возможность нанесения ударов по территории стран Альянса и даже расширение войны, если режим Владимира Путина окажется под угрозой.

Что в отношении НАТО рассматривает Кремль

Андрей Коваленко считает, что одним из возможных сценариев, который обсуждают в России, являются ракетно-дроновые удары по военным объектам стран НАТО, прежде всего Польши и стран Балтии.

Такие люди, как Николай Патрушев (помощник Путина – 24 Канал), говорят, что в случае таких действий ответ со стороны стран НАТО будет носить ограниченный характер. То есть полномасштабной войны не будет, 
– отметил Коваленко.

Еще одним вариантом, что рассматривает российское руководство, является возможное введение войск в направлении стран Балтии. Если режим Путина начнет терять стабильность внутри страны, Кремль может попытаться удержать власть путем эскалации войны и объявления новой масштабной мобилизации.

Руководитель Центра противодействия дезинформации о ситуации в Кремле: видео

В то же время Андрей Коваленко подчеркнул, что силовой сценарий – не единственный, который сегодня обсуждается в Кремле.

Также на столе лежат сценарии замораживания войны, завершения войны, прекращения огня и последующей попытки нормализации отношений с США и Европой для снятия санкций,
– пояснил руководитель ЦПД.

Он добавил, что такие предложения продвигают люди из российского окружения, которые долгое время имели бизнес и активы в странах Запада и заинтересованы в восстановлении экономических связей.

Окончательное решение Путина, вероятно, будет зависеть от того, как будет меняться ситуация как на фронте, так и внутри самой России.

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