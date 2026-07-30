На столе несколько сценариев, – в ЦПД сообщили, какие провокации против НАТО рассматривает Россия
В Кремле одновременно рассматривают несколько вариантов дальнейшего развития войны. Среди них
Руководитель Центра по противодействию дезинформации Андрей Коваленко сообщил 24 Каналу, что российское руководство допускает возможность нанесения ударов по территории стран Альянса и даже расширение войны, если режим Владимира Путина окажется под угрозой.
Что в отношении НАТО рассматривает Кремль
Андрей Коваленко считает, что одним из возможных сценариев, который обсуждают в России, являются ракетно-дроновые удары по военным объектам стран НАТО, прежде всего Польши и стран Балтии.
Такие люди, как Николай Патрушев (помощник Путина – 24 Канал), говорят, что в случае таких действий ответ со стороны стран НАТО будет носить ограниченный характер. То есть полномасштабной войны не будет,
– отметил Коваленко.
Еще одним вариантом, что рассматривает российское руководство, является возможное введение войск в направлении стран Балтии. Если режим Путина начнет терять стабильность внутри страны, Кремль может попытаться удержать власть путем эскалации войны и объявления новой масштабной мобилизации.
Руководитель Центра противодействия дезинформации о ситуации в Кремле: видео
В то же время Андрей Коваленко подчеркнул, что силовой сценарий – не единственный, который сегодня обсуждается в Кремле.
Также на столе лежат сценарии замораживания войны, завершения войны, прекращения огня и последующей попытки нормализации отношений с США и Европой для снятия санкций,
– пояснил руководитель ЦПД.
Он добавил, что такие предложения продвигают люди из российского окружения, которые долгое время имели бизнес и активы в странах Запада и заинтересованы в восстановлении экономических связей.
Окончательное решение Путина, вероятно, будет зависеть от того, как будет меняться ситуация как на фронте, так и внутри самой России.