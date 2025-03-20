Украине стоит быть готовой к провокациям от России в ближайшее время, – Рейтерович

Диктатор Владимир Путин прекрасно осознает, что из Белого дома будут продолжать звучать заявления вроде "Россия не нарушила условия перемирия". Поэтому необходимо быть готовыми к провокациям со стороны Кремля.

Такое предположение высказал политолог Игорь Рейтерович в интервью 24 Каналу. По его словам, спецпредставитель США Стив Уиткофф оценивает ситуацию с Россией через "розовые очки" и наивно верит, что россияне не могут врать.

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Каких провокаций ждать от России

Спецпредставитель США Стив Уиткофф заявил, что российские беспилотники совершили удар вечером 18 марта, до того как Владимир Путин отдал приказ о прекращении атак. По его словам, Россия якобы не нарушила договоренность о ненападении на украинскую энергетическую инфраструктуру, которая была достигнута во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Однако, несмотря на этот диалог, российские нападения не прекратились. В Киеве и других регионах прогремели мощные взрывы, в результате которых были серьезно повреждены энергетические объекты в центральной и восточной части Украины, что заставило "Укрзализныцю" изменить маршруты поездов и оставило тысячи людей без электричества. Уже в ночь на 20 марта Россия снова нанесла удары по нашим городам, в частности по Кропивницкому и Купянску.

"Когда Уиткофф высказывается о Путине, он опирается на результаты своих личных разговоров с россиянами. Первый раз он говорил 3 часа, второй – 4. Ему, видимо, замыливают глаза. Рассказывают, какой он великий. Вербально вербуют, словами пытаются максимально перетянуть на свою сторону. И потом он думает, что эти люди не могут врать", – сказал политолог.

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Также Уиткофф сообщил, что российские официальные лица якобы сказали, что 7 дронов, которые находились в воздухе во время приказа Путина не атаковать энергетические объекты, были вскоре сбиты российскими силами. Эта версия совпадает с заявлениями Кремля, но есть подтверждение от Украины, что беспилотники все-таки достигли своих целей. Несмотря на это, Виткофф продолжает верить российским официальным заявлениям.

Боюсь, что подобные заявления будут продолжаться, и Путин это прекрасно понимает. Поэтому нам нужно быть готовыми к серьезным провокациям со стороны России в ближайшее время,

– отметил Игорь Рейтерович.

По его мнению, если Украина будет атаковать российские НПЗ до официального объявления перемирия, Путин будет обвинять наше государство в "нарушении чего-то". Однако пока нет никаких документов или гарантий от США, которые бы подтверждали, что обе стороны будут придерживаться прекращения огня.