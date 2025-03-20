Украине стоит быть готовой к провокациям от России в ближайшее время, – Рейтерович
- Игорь Рейтерович считает, что Украина должна быть готова к провокациям со стороны России.
- Стив Уиткофф верит, что Россия придерживается договоренностей, несмотря на продолжение атак на украинскую энергетику.
Диктатор Владимир Путин прекрасно осознает, что из Белого дома будут продолжать звучать заявления вроде "Россия не нарушила условия перемирия". Поэтому необходимо быть готовыми к провокациям со стороны Кремля.
Такое предположение высказал политолог Игорь Рейтерович в интервью 24 Каналу. По его словам, спецпредставитель США Стив Уиткофф оценивает ситуацию с Россией через "розовые очки" и наивно верит, что россияне не могут врать.
Интересно Путин затягивает Трампа в "советскую" ловушку, а тот и рад, – Politico
Каких провокаций ждать от России
Спецпредставитель США Стив Уиткофф заявил, что российские беспилотники совершили удар вечером 18 марта, до того как Владимир Путин отдал приказ о прекращении атак. По его словам, Россия якобы не нарушила договоренность о ненападении на украинскую энергетическую инфраструктуру, которая была достигнута во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Однако, несмотря на этот диалог, российские нападения не прекратились. В Киеве и других регионах прогремели мощные взрывы, в результате которых были серьезно повреждены энергетические объекты в центральной и восточной части Украины, что заставило "Укрзализныцю" изменить маршруты поездов и оставило тысячи людей без электричества. Уже в ночь на 20 марта Россия снова нанесла удары по нашим городам, в частности по Кропивницкому и Купянску.
"Когда Уиткофф высказывается о Путине, он опирается на результаты своих личных разговоров с россиянами. Первый раз он говорил 3 часа, второй – 4. Ему, видимо, замыливают глаза. Рассказывают, какой он великий. Вербально вербуют, словами пытаются максимально перетянуть на свою сторону. И потом он думает, что эти люди не могут врать", – сказал политолог.
Смотрите также Путин отверг перемирие с Украиной, но у Трампа и так довольны, – Bloomberg
Также Уиткофф сообщил, что российские официальные лица якобы сказали, что 7 дронов, которые находились в воздухе во время приказа Путина не атаковать энергетические объекты, были вскоре сбиты российскими силами. Эта версия совпадает с заявлениями Кремля, но есть подтверждение от Украины, что беспилотники все-таки достигли своих целей. Несмотря на это, Виткофф продолжает верить российским официальным заявлениям.
Боюсь, что подобные заявления будут продолжаться, и Путин это прекрасно понимает. Поэтому нам нужно быть готовыми к серьезным провокациям со стороны России в ближайшее время,
– отметил Игорь Рейтерович.
По его мнению, если Украина будет атаковать российские НПЗ до официального объявления перемирия, Путин будет обвинять наше государство в "нарушении чего-то". Однако пока нет никаких документов или гарантий от США, которые бы подтверждали, что обе стороны будут придерживаться прекращения огня.