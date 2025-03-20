Таке припущення висловив політолог Ігор Рейтерович в інтерв'ю 24 Каналу. За його словами, спецпредставник США Стів Віткофф оцінює ситуацію з Росією через "рожеві окуляри" і наївно вірить, що росіяни не можуть брехати.

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Яких провокацій чекати від Росії

Спецпредставник США Стів Віткофф заявив, що російські безпілотники здійснили удар увечері 18 березня, до того як Владімір Путін віддав наказ про припинення атак. За його словами, Росія нібито не порушила домовленість про ненапад на українську енергетичну інфраструктуру, яку було досягнуто під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом.

Проте, попри цей діалог, російські напади не припинилися. У Києві та інших регіонах пролунали потужні вибухи, внаслідок яких було серйозно пошкоджено енергетичні об'єкти в центральній і східній частині України, що змусило "Укрзалізницю" змінити маршрути поїздів і залишило тисячі людей без електрики. Уже в ніч на 20 березня Росія знову завдала ударів по наших містах, зокрема по Кропивницькому та Куп'янську.

"Коли Віткофф висловлюється про Путіна, він спирається на результати своїх особистих розмов з росіянами. Перший раз він говорив 3 години, другий – 4. Йому, мабуть, замилюють очі. Розказують, який він великий. Вербально вербують, словами намагаються максимально перетягнути на свій бік. І потім він думає, що ці люди не можуть брехати", – сказав політолог.

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Також Віткофф повідомив, що російські офіційні особи нібито сказали, що 7 дронів, які перебували в повітрі під час наказу Путіна не атакувати енергетичні об'єкти, були незабаром збиті російськими силами. Ця версія збігається з заявами Кремля, але є підтвердження від України, що безпілотники все-таки досягли своїх цілей. Попри це, Віткофф продовжує вірити російським офіційним заявам.

Боюсь, що подібні заяви продовжуватимуться, і Путін це чудово розуміє. Тому нам потрібно бути готовими до серйозних провокацій з боку Росії найближчим часом,

– зазначив Ігор Рейтерович.

На його думку, якщо Україна атакуватиме російські НПЗ до офіційного оголошення перемир'я, Путін обвинувачуватиме нашу державу у "порушенні чогось". Однак наразі немає жодних документів або гарантій від США, які б підтверджували, що обидві сторони будуть дотримуватися припинення вогню.