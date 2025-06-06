Усиление позиции заместителя руководителя главы аппарата президента России Сергея Кириенко и предоставление ему расширенных полномочий в сфере внешней политики – это опасная ситуация для стран региона.

Новая миссия Кириенко на Кавказе

Ранее чиновник координировал политические и экономические процессы на временно оккупированных Россией украинских территориях, чем вызвал дополнительное доверие со стороны президента. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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Хотя практические результаты его работы в экономической сфере и обеспечения потребностей местного населения ставят под сомнение эффективность работы, но в вопросе силового продвижения идеологии режима, создания фикции "народной поддержки" – он оправдывает все ожидания своего начальника.

"Постановочные" визиты высшего руководства, привлечение "молодых специалистов" из российских регионов к деятельности оккупационных администраций, активная информационная кампания в традициях "пропаганды Геббельса" – на указанных направлениях Кириенко сформировал целую контролируемую сеть.

Его команда насчитывает многочисленный пул политологов и экспертов в сфере пропаганды, которые имеют значительный опыт организации избирательных кампаний, работы с социальными сетями, проведения провокаций в информационном пространстве для дестабилизации политической ситуации в странах российского интереса.

Следующим этапом экспансии Кириенко на внешний трек стали недавние выборы в непризнанной республике Абхазия, где его предшественники долгое время не могли установить полный контроль над местным населением несмотря на тотальное экономическое влияние.

Репрессивными методами команда Кириенко обеспечила необходимый результат на президентских выборах – привела к победе полностью контролируемую креатуру Бадры Гунбы, который в дальнейшем будет способствовать продвижению российских интересов, в частности военного характера – по строительству баз и размещению российских солдат.

В дальнейшем чиновнику доверили Республику Молдова (где выборы состоятся осенью) и Армению (где выборы будут проходить осенью 2026 года). Обе страны представляют для России стратегический интерес, но контроль над Арменией – это основной элемент российской стратегии на Кавказе, где позиции Кремля недостаточно мощные.

Кремль нацелился на Армению

В России вызывает значительное раздражение политическая воля армянского народа, которую частично поддержала местная власть, по расширению сотрудничества с ЕС. В Кремле обеспокоены постоянными контактами Армении с Францией и США на уровне совета национальной безопасности и обороны. В целом, российская сторона не может допустить выход Армении из орбиты собственного влияния, поскольку это окончательно разрушит планы россиян по продвижению собственных интересов на кавказском направлении.

Именно поэтому, 2026 год обещает стать важным этапом в борьбе за армянскую идентичность и политическую независимость, которую в Кремле планируют забрать и именно поэтому делегировали кураторские полномочия надежному "менеджеру" Кириенко.

Чиновник будет координировать российскую политику в отношении Армении и заниматься следующими парламентскими выборами, а там у России есть довольно широкое поле для маневра.

В Кремле не раз высказывали разочарование в деятельности действующего Премьера Никола Пашиняна. Хотя он пытался искать балансы в отношениях с ЕС и Россией, но такой подход не устраивает Кремль. В таких условиях, одной из целей предстоящей кампании будет создание условий для прихода к власти более лояльного политика.

Кандидатом, на которого в России могут "сделать ставку", рассматривается бывший Президент Армении Роберт Кочарян. Сейчас, он находится в оппозиции к действующей власти и отмечается своими пророссийскими взглядами.

Поскольку до выборов остается еще более года, стоит ожидать, что российская сторона будет принимать меры для усиления дополнительных пророссийских партий, которые суммарно будут формировать коалицию и обеспечивать пророссийский политический курс официального Еревана.

В планах России превратить Армению в форпост собственного влияния на Кавказе, поэтому победа на парламентских выборах 2026 года будет иметь стратегическое значение. В Кремле не пожалеют финансов и усилий.

Цель России – блокировать любые контакты Армении с ЕС или США и обеспечить присоединение страны к союзному государству в составе России и Беларуси. Именно над указанным сценарием будет работать Кириенко и другие российские ведомства, причастные к ведению политики на армянском направлении. Благодаря победе в Армении на выборах 2026 года, в Кремле рассчитывают начать реализацию империалистических амбиций российского режима на Кавказе.

Приход полностью лояльной Кремлю власти в Армении будет нести и значительное количество рисков для безопасности. Достаточно вспомнить, что в городе Гюмри до сих пор действует российская военная база. Потенциальный приход лояльного военного руководства позволит расширять военное присутствие и сформировать полноценную милитаризованную сеть. Армения, территория непризнанной республики Абхазии – они станут центрами российской военной доминации в регионе, если план Кремля будет реализован.

Таким образом, получение Кириенко кураторских полномочий в работе со странами региона и предстоящая парламентская кампания в Армении несут в себе не только местные риски, но и ставят вопрос об угрозе полной безопасностной дестабилизации региона в интересах России.