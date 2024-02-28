Это 24 Каналу отметил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак. Он подчеркнул, что там уже сейчас периодически россияне используют систему радиоэлектронной борьбы, подавления связи, сигнала GPS.

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Россияне используют РЭБ

Иван Ступак отметил, что Россия постоянно проводит различные информационно-психологические операции. Одна из них имеют какие-то результаты, другие – не дают никакого результата.

Сейчас что россияне активно делают? Используют систему радиоэлектронной борьбы, подавления связи, сигнала GPS в Балтийском регионе. То есть это балтийское побережье Польши, страны Балтии частично, на Балтийском море скандинавские страны. Там они периодически включают эти системы,

– сказал он.

Скорее всего, это больше тестирование, как все сработает. Начинаются проблемы с коммуникацией, теряется связь, пилоты не видят координат и так далее. Очевидно, ближайшее время россияне будут играть в эту игру и пытаться портить жизнь европейцам, включая периодически эти системы.

"Не будет связи, постоянной работы сервисов, начиная от мобильной связи, заканчивая интернет-банкингом и какими-то нормальными коммуникациями. На это можно рассчитывать в ближайшее время", – объяснил экс-сотрудник СБУ.

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