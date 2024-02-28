Ходжес уверен, что когда Россия сможет победить в Украине, она начнет воплощать свой план по ликвидации НАТО.

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Какие государства в опасности

На самом деле, для Путина противостояние с Альянсом уже началось. Он неоднократно завуалированно угрожал странам НАТО и давно уже называет боевые действия в Украине "стратегической войной" Запада против России.

Экс-командующий вооруженными силами США в Европе не сомневается в мечте Путина уничтожить Альянс. Он верит, что в случае захвата Украины, Кремль пойдет дальше. Тогда под угрозой окажутся страны Балтии, а также Польша и Румыния.

По мнению Ходжеса, россиянам достаточно оккупировать одну балтийскую страну, а потом пригрозить ядерной войной. Если мир испугается, тогда агрессоры победили – они сломали НАТО.

Когда Россия сможет напасть на страну НАТО

Ходжес говорит, что Россия может начать наступление на страну Альянса сразу, как только восстановит силы после потерь в Украине. А это несложно для нее сделать за 3 – 4 года.

Конечно, отмечает генерал, это пессимистический сценарий развития событий. Однако он может стать вполне реальным, если Альянс сейчас не проявит сплоченность и не поможет Украине выиграть эту войну.

В ISW назвали признаки подготовки Путина к войне с НАТО

Аналитики из Института изучения войны считают, что Путин уже начал готовиться к вооруженному конфликту с Альянсом. Они обратили внимание на недавно изданные российским диктатором указы.

Так, 26 февраля Путин восстановил Московский и Ленинградский военные округа, расформировав Западный военный округ.

Ранее ЗВО охватывал российскую границу с Украиной, Беларусью и странами Балтии. Его задачи заключались в слежении за операциями страны – агрессорки в Украине и разработка возможного сценария противостояния с НАТО.

Впрочем, теперь ЛВО будет проходить вдоль северо-восточной границы НАТО, а МВО – вдоль северо-восточной части Украины и Польши. Это, по мнению экспертов, соответствует целям Москвы установить контроль над своими операциями в Украине в краткосрочной перспективе и одновременно подготовиться к потенциальной крупномасштабной войне против НАТО в долгосрочной перспективе.

Обратите внимание! Путин "записал" оккупированные территории нашей страны в южный военный округ России. В Украине не оставили этот цинизм без комментариев.