Оккупанты активизировали воздушную разведку по всей линии фронта. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Воздушных сил Юрий Игнат и рассказал, что это может означать, передает 24 Канал.

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Почему в небе так много вражеских БпЛА

По словам Игната, россияне сегодня используют на линии фронта рекордное количество беспилотников. Так, их очень много на южном направлении и на Харьковщине. Вдоль Днепра "висят" дроны разных типов SuperCam, ZALA, "Орлан".

Спикер ПС предположил, что враг усилил воздушную разведку для того, чтобы в дальнейшем планировать наступательные действия.

В то же время Игнат заметил, что разведывательные беспилотники не способны заменить самолеты – шпионы А-50. Их противник уже три дня, как боится поднимать в небо.

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23 февраля вечером стало известно об очередном совместном успехе украинской разведки и Воздушных сил. Нашим защитникам удалось поразить самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У в районе Азовского моря. Сначала об этом сообщили сами россияне. Жители Краснодарского края стали свидетелями "последнего полета" самолета, а также огромного пожара после его падения. Оккупанты в то же время отрицали сбивание А-50У украинскими силами. Они заявили, что, мол, самолет "приземлили" "дружественным огнем" средства российской ПВО в оккупированном Мариуполе.

Позже командующий ПС Николай Олещук подтвердил, что вражеский А-50У с "позывным" "Баян" "долетался". В "вечный полет" отправился и весь экипаж воздушного судна, а это 10 оккупантов. По данным СМИ, речь идет о пяти майорах, трех капитанах, прапорщике и лейтенанте.

А в ГУР добавили, что ликвидированный самолет был модернизированным и стоил 350 миллионов долларов.

Следует заметить, что с начала нового года Украина уже второй раз сбивает самолет дальнего радиолокационного обнаружения над Азовом. Впервые это произошло 14 января. Тогда украинские военные уничтожили А-50 и подбили Ил-22. Последний сумел совершить аварийную посадку в Анапе.

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