Годжес впевнений, що коли Росія зможе перемогти в Україні, вона почне втілювати свій план із ліквідації НАТО.

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Які держави у небезпеці

Насправді, для Путіна протистояння з Альянсом вже розпочалося. Він неодноразово завуальовано погрожував країнам НАТО і давно вже називає бойові дії в Україні "стратегічною війною" Заходу проти Росії.

Екскомандувач збройними силами США в Європі не має сумнівів щодо мрії Путіна знищити Альянс. Він вірить, що у разі захоплення України, Кремль піде далі. Тоді під загрозою опиняться країни Балтії, а також Польща і Румунія.

На думку Годжеса, росіянам досить окупувати одну балтійську країну, а потім пригрозити ядерною війною. Якщо світ злякається, тоді агресори перемогли – вони зламали НАТО.

Коли Росія зможе напасти на країну НАТО

Годжес каже, що Росія може розпочати наступ на країну Альянсу одразу, як тільки відновить сили після втрат в Україні. А це нескладно для неї зробити за 3 – 4 роки.

Звісно, зазначає генерал, це песимічний сценарій розвитку подій. Однак він може стати цілком реальним, якщо Альянс зараз не проявить згуртованість і не допоможе Україні виграти цю війну.

В ISW назвали ознаки підготовки Путіна до війни з НАТО

Аналітики з Інституту вивчення війни вважають, що Путін вже почав готуватися до збройного конфлікту з Альянсом. Вони звернули увагу на нещодавно видані російським диктатором укази.

Так, 26 лютого Путін відновив Московський і Ленінградський військові округи, розформувавши Західний військовий округ.

Раніше ЗВО охоплював російський кордон з Україною, Білоруссю та країнами Балтії. Його завдання полягали у стеженні за операціями країни – агресорки в Україні і розробка можливого сценарію протистояння з НАТО.

Втім, тепер ЛВО буде проходити вздовж північно-східного кордону НАТО, а МВО – вздовж північно-східної частини України та Польщі. Це, на думку експертів, відповідає цілям Москви встановити контроль над своїми операціями в Україні в короткостроковій перспективі і одночасно підготуватися до потенційної великомасштабної війни проти НАТО в довгостроковій перспективі.

Зверніть увагу! Путін "записав" окуповані території нашої країни до південного військового округу Росії. В Україні не залишили цей цинізм без коментарів.