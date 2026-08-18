В ГУР назвали наиболее реальные военные угрозы со стороны России для НАТО и сроки их реализации

В настоящее время украинская разведка считает, что наиболее реальными для НАТО являются так называемые асимметричные угрозы со стороны России – гибридные операции. Ведь еще с весны страны Альянса страдали от неизвестных дронов.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий.

Как НАТО готовится к войне с Россией

Только сейчас Румыния и Польша начали сбивать хотя бы некоторые из этих целей.

"Сейчас в информационном пространстве распространяются нарративы, дискредитирующие "натовское" вооружение", – при этом добавил Скибицкий.

Также в странах НАТО набирают обороты лояльные к Москве политические движения и общественные объединения.

Все это гибридные меры, которые проводит Россия. Но если обратиться к теории и истории, они, как правило, предшествуют боевым действиям. То есть это один из индикаторов, который может указывать на подготовку к конфликту,

– отметил разведчик.

По его словам, Россия готовится к войне со странами НАТО к 2030 году.

Альянс тоже открыто заявляет о том, что к тому времени сможет проводить более активные военные действия в отношении стран-членов НАТО.

Поэтому этим государствам приходится корректировать бюджет, проводить мероприятия по боевой подготовке, развертывать предприятия ОПК, а также учения, направленные на подготовку к военному конфликту с использованием современных подходов.