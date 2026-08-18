Про це розповів інтерв'ю РБК-Україна заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький.
Як НАТО готується до війни з Росією
Лише тепер Румунія та Польща почали збивати хоча б деякі із цих цілей.
"Тепер в інформаційному просторі поширюються наративи з дискредитацією "натівського" озброєння", – водночас додав Скібіцький.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Також у країнах НАТО набирають обертів лояльні до Москви політичні рухи та громадські об'єднання.
Це все гібридні заходи, які проводить Росія. Але якщо подивитись у теорію та історію, вони, зазвичай, передують бойовим діям. Тобто це один з індикаторів, який може вказувати на підготовку до конфлікту,
– зазначив розвідник.
За його словами, Росія готується до війни з країнами НАТО до 2030 року.
Альянс теж відкрито говорить про те, що до того часу зможе проводити більш активні військові дії щодо країн-членів НАТО.
Тож цим державам доводиться корегувати бюджет, проводити заходи бойової підготовки, розгортати підприємства ОПК, навчання, спрямовані на підготовку до військового конфлікту з використанням сучасних підходів.