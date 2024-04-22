Россияне активно работают над подготовкой к войне в Балтии, в зоне риска Молдова и Казахстан

Секретарь СНБО Александр Литвиненко в интервью высказался о возможности России вернуться к мирной экономике. Он не исключил этого, но назвал условие, при котором это станет возможно.

Интересно, что Литвиненко не впервые называет Молдову и страны Балтии как лакомые кусочки для Путина. Он считает, что Россия будет “качать тему” нарушения прав русскоязычных в Латвии и Эстонии. А когда Украина выиграет, то Москва потеряет влияние на Южный Кавказ и Центральную Азию.

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Когда Россия может выйти из войны

На вопрос журналистов, может ли Россия выйти из стадии мобилизации и вернуться к мирной экономике, секретарь СНБО ответил, что может. Но для этого "нужна смена руководства, а следовательно и смена режима".

Впрочем, Литвиненко отметил: Кремль может воевать не только в Украине, но и в других государствах.

Они очень активно работают над политической – и не только – подготовкой войны в Балтии. Они достаточно активно работают в Молдове. Мы видим в последнее время активизацию по Казахстану,

– сообщил он.

Поэтому, по его словам, не так важно, не захочет ли Россия остановить свою военную машину или не сможет этого сделать. В качестве аргумента, секретарь СНБО привел китайскую пословицу "Если ты едешь на тигре, то главное – не останавливаться".

Мнение Буданова о смене власти в России

Другой представитель сектора нацбезопасности, глава ГУР Кирилл Буданов, считает, что смерть Путина ничего не изменит. По его словам, не стоит ждать быстрых изменений, ведь россияне стали жертвами своей же пропаганды. "С резкими изменениями в России не может резко измениться их отношение к миру, их мировосприятие", – сказал главный разведчик.

Буданов уверен, что россияне очень долго будут смотреть на украинцев как на врагов, даже если Путина уже не будет. Они заточены на ненависть, и это пройдет нескоро. В то же время при другом режиме у нашего государства появится окно возможностей.

То, что Путин начал войну против Украины, глава разведки называет стратегической ошибкой. Пропагандисты долго подогревали милитаристские настроения в российском обществе, мол, мы очень сильные и всех победим – и в конце концов перегрели. Да, российская армия до сих пор сильная, но оккупанты воспринимают действительность искаженно.