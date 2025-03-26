Россия планирует войну в Европе, но сама ее не вытянет: ЦПД назвал еще несколько возможных сценариев

У Кремля есть 15 сценариев возможных войн в Европе до 2045 года. Среди них есть те, которые предусматривают привлечение к военным конфликтам союзников России.

Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, подчеркнув, что также России нужна передышка. Война в Украине значительно истощила ее ресурсы, которые Москве необходимо восстановить.

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Нужна пауза в 2026 году

Коваленко рассказал о нескольких возможных сценариях, по которым Россия может действовать ближайшие годы. По одному из них Кремль планирует войну со странами Балтии с их последующей быстрой аннексией – через 4 – 6 лет.

Однако Москва не способна самостоятельно его реализовать, ей нужно сформировать полноценный военный альянс Россия – КНДР – Иран,

– подчеркнул руководитель ЦПД.

Поэтому россияне планируют использовать прокси для войны в Европе – северокорейцев и иранцев в российской военной форме. Все это, по его словам, должно происходить с условно молчаливого согласия Китая, который не будет перекрывать поставки России определенных компонентов и продолжит закупать у нее энергетические ресурсы.

Другой сценарий предусматривает продолжение войны России в Украине, вытягивание ресурсов из Европы, формирование нормальных отношений Москвы с Вашингтоном и Пекином, выход из-под санкций Соединенных Штатов Америки и разложение Европы изнутри.

Сегментация стран Евросоюза, по замыслу Кремля, должна произойти через поддержку в этих государствах политиков-евроскептиков. Они будут приходить к власти, вследствие чего Евросоюз подвергнется коллапсу изнутри.

Россия, по мнению Коваленко, видит разделение Европейского Союза на самостоятельные страны типа Словакии и Венгрии вне единого организма. Эти государства будут дрейфовать в зону влияния России.

Также есть сценарии, связанные с паузой в войне в 2026 году, поскольку она вытягивает огромные ресурсы. Если Россия не выходит из-под санкций, то ей нужна передышка, чтобы отменить их и накопить силы в течение следующих пяти лет,

– отметил Андрей Коваленко.

Параллельно с этим, предположил руководитель ЦПД, будет продолжаться диверсионная, информационная, кибернетическая ее деятельность против Украины и Европы. А в будущем – возвращение к решению военным путем вопроса так называемой демилитаризации Украины.

Он добавил, что среди этих сценариев нет, к сожалению, ни одного, который бы предусматривал полное завершение войны, демократизацию России и ее мирное сосуществование со всеми странами, как это было по крайней мере в начале президентства Владимира Путина.

Отметим, что, по словам представителя ГУР МО Вадима Скибицкого, Россия планирует осуществить 15 возможных сценариев военных конфликтов до 2045 года, и шесть из них связаны с северной Европой.

Под угрозой прежде всего страны Балтии и Польша, по которой существуют четыре сценария вероятного военного противостояния.

Скибицкий отметил, что россияне прогнозируют завершить "украинский вопрос" до 2026 года. Если война против Украины продолжится еще 5 – 10 лет, то Россия "никогда не сможет догнать и стать на один уровень со США и Китаем".