Россия готовится к вторжению Китая: там уже отработали сценарий применения ядерного оружия

Произошла утечка информации из военных файлов, которая свидетельствует, что Россия провела тренировку применения тактического ядерного оружия на ранней стадии конфликта с "великой мировой державой". Российские войска отработали сценарий в случае вторжения Китая.

При этом в секретных файлах описан низкий порог применения тактического ядерного оружия Россией в случае конфликта с крупной мировой державой.

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Документы состоят из 29 файлов, составленных в период с 2008 по 2014 год. В них российские военные описали сценарии подготовки к вторжению Китая, направления удара со стороны КНР, а также критерии потенциального ядерного ответа России.

"Мы впервые видим, что подобные документы публикуются в открытом доступе. Согласно им, порог применения ядерного оружия достаточно низкий в случае, если желаемого результата нельзя будет достичь с помощью обычных средств", – отметил Александр Габуев, директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии.

И несмотря на то, что файлы датируются 10 и более годами, аналитики считают, что они, по-прежнему, актуальны для российской военной доктрины.

Какие в России сценарии применения ядерного оружия

Издание пишет, что тактическое ядерное оружие России, которое можно доставить с помощью ракет наземного или морского базирования, а также с самолетов, предназначено для ограниченного боевого применения в Европе и Азии, в отличие от более крупного "стратегического" оружия, предназначенного для поражения США.

И несмотря на нынешнее якобы партнерство с Китаем, политические и военные элиты Кремля все еще имеют подозрения относительно восточного соседа.

"И хотя, страны стали ближе, учебные материалы секретных файлов демонстрируют, что Восточный военный округ России репетировал множество сценариев, изображающих китайское вторжение", – говорится в статье.

Учебные материалы для российских военных, по словам экспертов, раскрывают суть того, как Россия рассматривает свой ядерный арсенал –первыми.

В частности, в одном из сценариев в случае гипотетического нападения Китая, отмечается, что Россия, которую в целях военных игр называют "Северной Федерацией", может ответить тактическим ядерным ударом, чтобы остановить наступление "Юга" со второй волной сил вторжения.

Порог применения ядерного оружия

Согласно документам, порог – это совокупность факторов, при которых Россия якобы будет вынуждена применить ядерное вооружение. Речь о меду потерь российских войск, которые "необратимо приведут к неспособности остановить большую вражескую агрессию", ведь это обусловит "критическую ситуацию для государственности и безопасности России".

Среди возможных условий – уничтожение 20% стратегических подводных лодок с баллистическими ракетами, 30% атомных ударных подводных лодок, трех или более крейсеров, трех аэродромов или одновременное поражение основного и резервного береговых командных пунктов.

В файлах также прописаны условия, при которых российские военные также могут использовать тактическое ядерное оружие для широкого круга целей, включая "сдерживание государств от применения агрессии", или эскалации военных конфликтов", "остановкой агрессии", предотвращением проигрыша российскими войсками боев или территорий, или чтобы сделать, например, российский флот "более эффективным".

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