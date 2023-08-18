Россия готовится противодействовать украинским дронам на море, – СМИ
18 августа 2023, 17:53Читати новину українською
Источник:Military Media Center
Российские экипажи готовят к тому, чтобы противодействовать морским дронам в море. Государство-оккупант осуществляет целый комплекс мер безопасности по нахождению кораблей в море.
Экипажи российских кораблей готовят к противодействию украинским морским дронам. Это обусловлено ударами украинской армии по таким дронам по российским кораблям.
Смотрите также Боятся далеко отплывать: в ВМС ответили, что с кораблями России после атак морских дронов
Проводится целый ряд мероприятий
Эта подготовка проводится одновременно с мерами противодиверсионной защиты пунктов базирования российского флота в Черном и Азовском морях.
На территории Крыма оккупанты также пытаются улучшить свои оборонные позиции.
Морские дроны в действии: последние новости
- Страна-террористка заявила, что на рассвете 24 мая произошла атака тремя дронами на корабль-разведчик "Иван Хурс". И хотя российские пропагандисты убеждали, что якобы отразили нападение, вероятно, один морской дрон таки достался цели.
- Министр цифровой трансформации Украины сказал, что 17 июля Крымский мост разорвали морские дроны. Он заверил, что "продолжение следует". Михаил Федоров отметил, что дронов Украине нужно еще больше. И пообещал, что их количество вырастет.
- Ночью 17 июля украинские морские дроны атаковали Крымский мост. Поврежденное полотно видно даже из космоса. В сети появились фото Крымского моста после взрывов с другого ракурса. Повреждения хорошо просматриваются даже на фото со спутника.