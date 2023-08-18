Россия готовится противодействовать украинским дронам на море, – СМИ

Российские экипажи готовят к тому, чтобы противодействовать морским дронам в море. Государство-оккупант осуществляет целый комплекс мер безопасности по нахождению кораблей в море.

Экипажи российских кораблей готовят к противодействию украинским морским дронам. Это обусловлено ударами украинской армии по таким дронам по российским кораблям.

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Проводится целый ряд мероприятий

Эта подготовка проводится одновременно с мерами противодиверсионной защиты пунктов базирования российского флота в Черном и Азовском морях.

На территории Крыма оккупанты также пытаются улучшить свои оборонные позиции.

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