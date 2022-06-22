Россия готовится развернуть большие резервы на Донбассе, – британская разведка

Самые ожесточенные бои в Украине продолжаются на Донбассе. Там оккупанты планируют развернуть резервные подразделения.

Такую информацию о планах военно-политического руководства государства-агрессора установила разведка Великобритании.

Читайте также Штурм Углегорской ТЭС и наступление на Славянск: основное за 119 день войны

Сильные обстрелы продолжаются, поскольку Россия пытается охватить район Северодонецка через Изюм на севере и Попасную на юге. Россия, скорее всего, готовится к попытке развернуть большое количество резервных подразделений на Донбассе,

– говорится в сообщении.

Что происходит на Донбассе

По данным американского Института изучения войны, российская армия продвигается в Лисичанск с юга. Выбрав такую тактику оккупанты смогут нивелировать ту защиту, которую украинским военным дает Северский Донец. Специалисты считают, что захватчики начнут атаковать город уже в ближайшую неделю. Бои, вероятно, будут затяжными. То есть в Лисичанске повторится сценарий Северодонецка и Мариуполя.

Утром 22 июня в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины заявили, что россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях, чтобы выйти на административные границы Луганской области.

Кроме того, на Славянском направлении оккупанты хотят создать условия для наступления. Для этого они обстреливают позиции украинских военных возле Новой Дмитровки, Осиновки, Курульки, Ивановки и Адамовки.

К теме На Востоке выявлено формирование сводных подразделений врага, часть сил вывели восстанавливаться

21 июня глава Северодонецкого РВА Роман Власенко сообщил, что Тошковка полностью находится под контролем российских военных. День перед тем глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай говорил, что ВСУ потеряли контроль над Метелкино, что возле Северодонецка.

К вечеру 21 июня в Генштабе заявили, что оккупанты захватили еще Подлесное и Мирную Долину. Кроме того, вражеское войско начало закрепляться возле Устиновки.

Это может вас заинтересовать – оперативная информация о ситуации на фронте по состоянию на утро 22 июня: видео